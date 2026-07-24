Guatemala asegura una medalla y disputa este sábado 25 de julio la final del bádminton por equipos mixtos

La selección de Guatemala aseguró la medalla de plata y disputará este sábado 25 de julio la final del torneo de bádminton por equipos mixtos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de derrotar 3-0 a Cuba en las semifinales.

El combinado nacional llegó a esa instancia tras cerrar invicto el Grupo B. En la jornada del viernes 24 de julio completó la fase de grupos con un triunfo de 5-0 sobre Venezuela, resultado que se sumó a las victorias obtenidas el jueves frente a El Salvador y Barbados.

Contra Venezuela, Guatemala volvió a mostrar su dominio en todas las modalidades. Christopher Martínez y Diana Corleto aportaron el primer punto en dobles mixtos, Yeison del Cid amplió la ventaja en individual masculino y Fátima Gutiérrez protagonizó el encuentro más disputado de la serie al remontar para quedarse con la victoria en tres sets. Jonathan Solís y Christopher Martínez, en dobles masculinos, y Nikté Sotomayor junto con Diana Corleto, en dobles femeninos, completaron el 5-0.

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Horas más tarde, la Azul y Blanco enfrentó a Cuba por el pase a la final y resolvió la serie con autoridad al imponerse 3-0. Diana Corleto y Christopher Martínez consiguieron el primer punto al vencer 21-11 y 21-13 a Juan Carlos Bencomo y Erly Cabrera, resultado que encaminó la clasificación guatemalteca. Al tratarse de una serie al mejor de cinco enfrentamientos, la eliminatoria quedó definida con el tercer punto.

Con el triunfo, Guatemala aseguró la medalla de plata y ahora busca conquistar el título del torneo.

La final se disputa este sábado 25 de julio frente a México, a partir de las 8.00 horas de Guatemala (10.00 horas en Santo Domingo), en el Pabellón de Tenis de Mesa. En el otro encuentro por las medallas, El Salvador y Cuba jugarán por el bronce.

Guatemala buscará este sábado conquistar la medalla de oro frente a México, después de completar una campaña invicta rumbo a la final.