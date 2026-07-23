La cancelación de la marcha deja fuera de Santo Domingo 2026 a Erick Barrondo y su hermano Uriel

El marchista guatemalteco Erick Barrondo, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, quedó fuera de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 después de que la organización cancelara la prueba masculina de maratón marcha por falta del número mínimo de participantes.

La Federación Deportiva Nacional de Atletismo (FDNA) informó que la decisión también dejó sin competencia a Uriel Barrondo, mientras que la atleta Lola Satre Morales no integrará la delegación debido a una lesión.

Según la federación, la organización de los Juegos canceló la prueba luego de que Cuba y Venezuela retiraran a sus representantes, lo que impidió reunir la cantidad mínima de competidores establecida en el reglamento.

"Ya tenían las reservas y todo, pero, lastimosamente, debido a una situación ajena a la federación y a los atletas, se canceló la prueba", declaró a EFE Carlos Suárez, portavoz de la Federación Deportiva Nacional de Atletismo.

Barrondo había sido inscrito inicialmente en la delegación guatemalteca junto con los otros medallistas olímpicos del país, Adriana Ruano y Jean Pierre Brol. Sin embargo, la cancelación de la prueba impidió que él y su hermano Uriel compitieran en la cita regional.

La marcha figuraba entre las disciplinas con opciones de medalla para Guatemala. Erick Barrondo hizo historia al conquistar la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la primera presea olímpica del país.

La cancelación de la prueba representa una baja sensible para la delegación guatemalteca, que participa en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 480 deportistas.