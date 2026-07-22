Municipal apuesta por la continuidad: las altas y bajas del campeón para el Apertura 2026

Municipal comenzará este viernes la defensa de su título cuando reciba a Deportivo Mixco en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, en el partido correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

El conjunto escarlata afronta el nuevo campeonato con la misión de revalidar el éxito alcanzado en el Clausura 2026, torneo en el que conquistó su título número 33 y se consolidó como el club más ganador en la historia del futbol guatemalteco.

El equipo dirigido por el técnico nicaragüense Mario Acevedo apostó por la continuidad de la plantilla campeona y fue uno de los clubes que menos movimientos realizó durante el mercado de fichajes. La directiva roja junto con su cuerpo técnico decidió mantener la base del plantel que alcanzó el campeonato el semestre anterior, confiada en el trabajo colectivo y en la consolidación de un grupo que ya se conoce dentro y fuera del terreno de juego.

Entre las bajas confirmadas del conjunto escarlata destacan tres futbolistas del sector defensivo. El uruguayo Darwin Torres, al igual que los nacionales Fijo Montaño y Cristian "Chaco" Jiménez, quienes también finalizaron su etapa con el cuadro carmesí, así como el atacante cubano Yasnier Matos. Pese a estas salidas, Municipal conservó a la mayoría de los jugadores que fueron protagonistas en la obtención del campeonato.

Para reforzar la plantilla, los rojos realizaron pocas incorporaciones. Una de ellas es el regreso de Carlos Salvador "Chava" Estrada y Elvi Ellington quienes vuelven tras completar un préstamo de seis meses con Marquense y buscará ganarse un lugar en la línea defensiva escarlata. A él se suma el atacante dominicano Érick Japa, centrodelantero que llega con la responsabilidad de aportar goles y variantes ofensivas para la nueva temporada.

Con un plantel amplio y experimentado, Municipal no solo tiene como objetivo retener el título de la Liga Nacional, sino también ser protagonista en la Copa Centroamericana 2026. El club sabe que uno de sus retos pendientes en los últimos años ha sido mejorar su rendimiento internacional, donde aún no ha logrado replicar el dominio mostrado en el ámbito local.

La continuidad de gran parte del grupo campeón representa una de las principales fortalezas del equipo rojo. La estabilidad de la plantilla y el conocimiento mutuo entre los jugadores podrían convertirse en factores determinantes para competir de forma simultánea en el torneo local y en el certamen regional, donde la exigencia será mayor.

La afición escarlata espera que la apuesta por la continuidad vuelva a dar resultados y que el equipo pueda pelear por nuevos éxitos tanto en Guatemala como en el ámbito internacional.

Movimientos de Municipal para el Apertura 2026

Bajas

Darwin Torres (Uruguay)

Fijo Montaño

Cristian "Chaco" Jiménez

Yasnier Matos(Cuba)

Altas