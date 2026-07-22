La revolución del “Fantasma”: así cambió el plantel de Comunicaciones para el Apertura 2026 con sus altas y bajas

El Torneo Apertura 2026 está por comenzar y uno de los equipos que más ruido hizo durante el mercado de fichajes fue, sin duda, Comunicaciones.

El conjunto albo emprendió una profunda reestructuración tras atravesar una de las etapas más complicadas de su historia reciente, marcada por resultados muy alejados de la exigencia de una institución acostumbrada a pelear títulos.

La temporada anterior fue un auténtico calvario para los cremas. En el Apertura 2025, Comunicaciones terminó en las última posición de la tabla, mientras que en el Clausura 2026 luchó durante gran parte de la fase regular por evitar el descenso. Aunque aseguró la permanencia en la última fechas y luego alcanzó las semifinales del torneo, el rendimiento general estuvo muy por debajo de las expectativas de su afición.

La llegada del entrenador chileno Marco Antonio "Fantasma" Figueroa representó un punto de inflexión. El estratega logró rescatar al equipo en los momentos más críticos y devolverle competitividad, pero también dejó claro que habría cambios drásticos. De hecho, tras el último partido como local del torneo anterior, lanzó una frase que marcaría el futuro inmediato del club:

"De este plantel se van 12, porque no todos merecen estar en un equipo como Comunicaciones". Y el "Fantasma" cumplió su palabra.

Comunicaciones se convirtió en uno de los clubes más activos del mercado al realizar una profunda renovación de su plantilla. En total, 17 jugadores dejaron la institución, la mayoría por decisión técnica. A ellos se sumaron los retiros de dos referentes históricos: José Manuel Contreras y Rafael Morales, quienes pusieron fin a destacadas carreras con la camisola crema.

Sin embargo, llama la atención que, pese a la gran cantidad de bajas, el club incorporó únicamente a ocho futbolistas, por lo que contará con un plantel más corto que en torneos anteriores. Esto podría abrir la puerta para que varios canteranos tengan una participación más importante, algo poco frecuente durante el certamen pasado al frente de Figueroa.

El reto para Comunicaciones es enorme. La exigencia del club no pasa solo por clasificar a la fase final, sino por volver a pelear seriamente por el campeonato. Los albos no conquistan un título desde el Apertura 2023, cuando obtuvieron su corona número 32. Si no logran coronarse en este certamen, la sequía se extenderá a tres años, una situación poco habitual para una de las instituciones más ganadoras y populares del futbol guatemalteco.

Con una plantilla renovada, nuevos refuerzos y la continuidad de Marco Antonio Figueroa en el banquillo, Comunicaciones afrontará el Apertura 2026 con la obligación de ser protagonista desde la primera jornada. La afición espera que la revolución emprendida por el "Fantasma" dé resultados inmediatos y que el equipo vuelva a ocupar el lugar que históricamente le corresponde: pelear los primeros puestos y el título nacional.

Bajas de Comunicaciones

Edy Palencia

Erik González

José Grajeda

Josemaría Calderón

Jorge Moreno

Wilson Pineda

José Gálvez

Walter García

Lynner García

Andy Contreras

Janpol Morales (Panamá)

Ernesto Monreal (México)

Gael Sandoval (México)

José Corena ( Colombia).

Deyner Padilla (Colombia)

José Manuel Contreras (retiro)

Rafael Morales (retiro)

Altas de Comunicaciones

Dewinder Bradley

Kevin Grijalva

Brayam Castañeda

Diego Santis

Nelson García

Jonathan Moncada (Nicaragua)

Nicolás Olivera (Uruguay)

Axel de la Cruz

A partir de ahora, las excusas quedaron atrás. Tras una de las reestructuraciones más profundas de los últimos años, Comunicaciones apostó por una renovación de su plantilla. El mensaje es claro: dejar atrás las dificultades de la temporada pasada y recuperar el ADN ganador.