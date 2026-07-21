Bombos del sorteo de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027: así quedó Guatemala y el resto de selecciones

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) dio a conocer este martes 21 de julio los bombos oficiales para el sorteo de la quinta edición de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27, que se efectuará el jueves 23 de julio en Miami, Florida.

Durante el acto se definirá el camino de las 41 selecciones nacionales de la región, distribuidas en las ligas A, B y C. Entre ellas figura Guatemala, dirigida por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, que competirá en la Liga A y conocerá a sus rivales para la próxima edición del torneo.

La Azul y Blanco volverá a la actividad oficial de la Concacaf varios meses después de su último partido en las eliminatorias mundialistas. Tras quedar fuera de la carrera por un boleto para la Copa del Mundo, el combinado nacional afrontará este certamen con el objetivo de comenzar una nueva etapa bajo el mando de Tena y asegurar su permanencia en la Liga A, además de luchar por uno de los boletos para la Copa Oro 2027.

El sorteo se realizará con base en el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf, actualizado al 20 de julio del 2026. Las 41 asociaciones miembro fueron distribuidas en diferentes bombos según su posición en esa clasificación.

Liga A

Las cuatro selecciones mejor ubicadas en el ranking de la Confederación —México (1), Estados Unidos (2), Canadá (3) y Panamá (4)— avanzaron automáticamente a los cuartos de final.

Los otros 12 equipos fueron distribuidos en seis bombos de dos selecciones cada uno:

Bombo 1: Costa Rica, Honduras

Bombo 2: Jamaica, Haití

Bombo 3: Guatemala, Trinidad y Tobago

Bombo 4: Curazao, Surinam

Bombo 5: Martinica, Nicaragua

Bombo 6: El Salvador, República Dominicana

Liga B

Bombo 1: Guadalupe, Guyana, Cuba, Guayana Francesa

Bombo 2: San Vicente y las Granadinas, Puerto Rico, Bermudas, Granada

Bombo 3: Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Belice, Dominica

Bombo 4: Sint Maarten, Bonaire, Barbados, Islas Caimán

Liga C

Bombo 1: Montserrat, Saint Martin, Antigua y Barbuda

Bombo 2: Aruba, Bahamas, Islas Turcas y Caicos

Bombo 3: Islas Vírgenes Británicas, Anguila, Islas Vírgenes Estadounidenses

Formato del sorteo

Liga A

La Liga A utilizará seis bombos, cada uno integrado por dos selecciones. Un equipo de cada bombo será sorteado al Grupo A y el otro ocupará la misma posición en el Grupo B.

Liga B

La Liga B contará con cuatro bombos de cuatro selecciones cada uno. Los equipos serán sorteados en las posiciones A1, B1, C1 y D1; posteriormente, A2, B2, C2 y D2; luego, A3, B3, C3 y D3; y, por último, A4, B4, C4 y D4.

Liga C

La Liga C utilizará tres bombos de tres selecciones. Los equipos serán ubicados en las posiciones A1, B1 y C1; después, A2, B2 y C2; y, finalmente, A3, B3 y C3.

Para Guatemala, el sorteo representará el primer paso en la búsqueda de protagonismo en la Liga A, competencia que también servirá como clasificatoria para la Copa Oro 2027 y como una oportunidad para consolidar el proyecto encabezado por Luis Fernando Tena con miras al futuro del combinado nacional.