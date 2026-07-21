Selección de Guatemala: día, a qué hora y dónde ver el sorteo de la Liga de Naciones de la Concacaf, así será el formato

La Selección Nacional de Guatemala está a pocas horas de conocer el camino que recorrerá en una nueva edición de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Este jueves 23 de julio del 2026 se efectuará el sorteo oficial de la fase de grupos de la Liga A, certamen que reunirá a las mejores selecciones de la región y que, además, servirá como clasificatorio para la Copa Oro de la Concacaf 2027.

El acto se llevará a cabo a las 17 horas de Guatemala y podrá seguirse en directo por medio del canal oficial de YouTube de la Concacaf. En el sorteo quedarán definidos los grupos para la competencia, que comenzará durante la fecha Fifa de septiembre y octubre.

La selección dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena volverá a la actividad oficial luego de que su última participación oficial fue en noviembre del 2025, cuando el conjunto nacional quedó eliminado en su intento por clasificarse a la Copa del Mundo de United 2026.

Nueve meses después volverá a disputar un partido oficial. La Azul y Blanco integra el grupo de las 16 selecciones que conforman la Liga A, categoría que reúne a los equipos más competitivos de la Confederación. Para la Bicolor, este sorteo marcará el comienzo de un nuevo desafío internacional

Formato para la Liga A

La edición 2026/27 tendrá un formato renovado. Doce selecciones disputarán la fase de grupos, distribuidas en dos grupos de seis equipos bajo el sistema suizo. Cada selección jugará cuatro partidos: dos como local y dos como visitante.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, instancia a la que también accederán las cuatro selecciones mejor ubicadas en el ranquin de la Concacaf, con clasificación directa.

Los cuartos de final se disputarán en noviembre del 2026, en series de ida y vuelta, mientras que las Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf se jugarán en marzo del 2027 en el SoFi Stadium, de Los Ángeles, California.

Un reto para la Azul y Blanco

El regreso a la competencia oficial representa una oportunidad para el equipo dirigido por Luis Fernando Tena, que buscará mostrar una mejor versión durante la fecha Fifa de septiembre.

En el presente año, Guatemala ha afrontado cuatro partidos amistosos que dejaron muchos aspectos por corregir, por lo que el cuerpo técnico trabaja para fortalecer el funcionamiento colectivo con miras a una competencia en la que estarán en juego el prestigio regional y la clasificación a la Copa Oro 2027.

Con el sorteo a pocas horas de celebrarse, la Azul y BLanco conocerá a los rivales que enfrentará en la fase de grupos y dará el primer paso en una nueva participación a nivel de selecciones.