Liga Nacional : cuándo inicia el Torneo Apertura 2026 y cómo se disputará la primera fecha

La espera está por terminar y el balón volverá a rodar en los estadios del país con el comienzo del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, una nueva temporada que promete emociones, intensas rivalidades y grandes expectativas para los 12 clubes que buscarán empezar con el pie derecho desde la primera jornada.

El telón de la temporada 2026-2027 está por abrirse en el máximo circuito del futbol guatemalteco. Tras más de dos meses de inactividad, la afición volverá a disfrutar de la pasión de la Liga Nacional, donde cada punto será fundamental en la lucha por la clasificación y el título.

El equipo a vencer será Municipal, vigente campeón y máximo ganador en la historia del futbol guatemalteco. Los escarlatas comenzarán la defensa de la corona conquistada en el Clausura 2026, cuando derrotaron a Xelajú MC en la final para sumar un nuevo título a sus vitrinas.

La nueva temporada también contará con caras nuevas. Luego de los descensos de Mictlán y Achuapa, sus lugares serán ocupados por Deportivo San Pedro, que hará su estreno histórico en la Liga Nacional tras una campaña memorable en la categoría de Ascenso, y por Suchitepéquez, uno de los clubes tradicionales del país que regresa al máximo circuito con el objetivo de recuperar el protagonismo que lo caracterizó durante muchos años.

Con plantillas renovadas, nuevos proyectos deportivos y la ilusión de alcanzar la gloria, los 12 equipos se preparan para disputar un campeonato que se perfila muy competitivo desde la primera jornada.

¿Cuándo comienza el Torneo Apertura 2026?

La actividad comenzará el viernes 24 de julio, cuando se levante el telón del campeonato con dos encuentros. La jornada inaugural arrancará a las 18 horas con el duelo entre Antigua GFC y Marquense. A las 20 horas será el turno del campeón defensor, Municipal, que recibirá a Deportivo Mixco en uno de los partidos más esperados del arranque.

Para el sábado 25 de julio están programados tres compromisos. El histórico debut de Deportivo San Pedro en la Liga Nacional será a las 13 horas frente al cuadro del Xelajú MC. Más tarde, Aurora FC se medirá con Guastatoya, a las 15 horas, y la jornada sabatina concluirá con el enfrentamiento entre Malacateco y Cobán Imperial, a las 19 horas.

La primera fecha concluirá el domingo 26 de julio, cuando Comunicaciones reciba a Suchitepéquez a las 17 horas, en un duelo que marcará el regreso oficial de los venados a la máxima categoría.