Apertura 2026: fecha, horarios y partidos de la primera jornada de la Liga Nacional

El fútbol guatemalteco volverá a la actividad el viernes 24 de julio con el inicio del Torneo Apertura 2026, luego de que la Liga Nacional confirmara la programación oficial de las primeras jornadas. Municipal defenderá el título conquistado en el Clausura 2026, mientras San Pedro FC y Suchitepéquez se incorporan a la máxima categoría.

El adelanto del inicio del campeonato responde a la participación de Antigua GFC y Municipal en la Copa Centroamericana de Concacaf. Ambos clubes solicitaron disputar antes sus partidos de la primera jornada para disponer de más tiempo de preparación antes de su estreno internacional.

Otra de las novedades del Apertura 2026 será el cambio de sede de Aurora FC. El equipo dejará el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán y jugará como local en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, donde compartirá instalaciones con Comunicaciones.

El primer Clásico Nacional del torneo se disputará en la sexta jornada. Comunicaciones recibirá a Municipal el sábado 29 de agosto, en un duelo que marcará el reencuentro entre ambos equipos tras el título conquistado por los Rojos, dirigidos por Mario Acevedo, en mayo.

Primera jornada del Apertura 2026

Viernes 24 de julio Antigua GFC vs. Marquense — 6:00 PM Municipal vs. Mixco — 8:00 PM

Sábado 25 de julio San Pedro FC vs. Xelajú MC — 1:00 PM Aurora FC vs. Guastatoya — 3:00 PM Malacateco vs. Cobán Imperial — 7:00 PM

Domingo 26 de julio Suchitepéquez vs. Comunicaciones — 5:00 PM



Con el inicio del Apertura 2026 el fútbol guatemalteco arranca una temporada que promete ser especialmente atractiva con Municipal defendiendo su condición de campeón, dos equipos ascendidos en la máxima categoría y varios clubes con planteles renovados buscando dar el salto de calidad.

La Copa Centroamericana de Concacaf que arranca entre el 29 de julio y añadirá un condimento especial a las primeras semanas del torneo local con Municipal. Deportivo Mixco, Xelajú MC y Antigua GFC compitiendo en ambos frentes de manera simultánea.