Inglaterra vs. Argentina: el reencuentro de una de las mayores rivalidades en la historia del Mundial

Hay partidos que trascienden lo deportivo. Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles en las semifinales del Mundial 2026, en Atlanta, en un duelo que revive una de las rivalidades más intensas de la historia de las Copas del Mundo y que promete escribir un nuevo capítulo.

El recuerdo inevitable es el de México 1986. En los cuartos de final de aquel Mundial, Diego Armando Maradona marcó la "Mano de Dios" y, apenas cuatro minutos después, firmó el inolvidable "Gol del Siglo". Argentina ganó 2-1 y encaminó su conquista de la Copa del Mundo.

Aquel encuentro también estuvo marcado por el contexto político, ya que se disputó apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas. Desde entonces, cada enfrentamiento entre argentinos e ingleses ha tenido un significado especial dentro y fuera de la cancha.

La rivalidad volvió a ofrecer otro duelo memorable en Francia 1998, cuando Argentina avanzó en una dramática tanda de penales tras empatar 2-2. Ahora, casi cuatro décadas después de la gesta de Maradona, Lionel Messi y Jude Bellingham encabezan un nuevo capítulo de una historia que sigue cautivando al mundo.

Historial en Mundiales

Chile 1962: Inglaterra 3-1 Argentina (Fase de Grupos)

Inglaterra 3-1 Argentina (Fase de Grupos) Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina (Cuartos de final)

Inglaterra 1-0 Argentina (Cuartos de final) México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra (Cuartos de final)

Argentina 2-1 Inglaterra (Cuartos de final) Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra, Argentina ganó 4-3 en penales (Octavos de final)

Argentina 2-2 Inglaterra, Argentina ganó 4-3 en penales (Octavos de final) Corea-Japón 2002: Inglaterra 1-0 Argentina (Fase de Grupos)

Inglaterra 1-0 Argentina (Fase de Grupos) Norteamérica 2026: Argentina vs. Inglaterra (Semifinal)

Octavos de final del Mundial de Francia de 1998, la Selección Argentina venció 4-3 por penales a Inglaterra tras empatar 2 a 2 con goles de Javier Zanetti y Gabriel Batistuta. (Foto Prensa Libre: Archivo Conmebol).

Argentina llega fortalecida tras vencer 3-1 a Suiza en la prórroga, en un partido en el que Julián Álvarez y Lautaro Martínez marcaron los goles decisivos, mientras Lionel Messi volvió a liderar el juego. La Albiceleste buscará disputar su séptima final mundialista, con un historial de tres títulos y tres subcampeonatos.

Inglaterra también necesitó tiempo extra para avanzar a las semifinales. Los ingleses eliminaron a Noruega gracias a un doblete de Jude Bellingham y ahora sueñan con alcanzar su segunda final en una Copa del Mundo, la primera desde el título conquistado como anfitriones en 1966.