Mundial 2026: solo por tercera vez las semifinales reúnen a cuatro campeones del mundo

Las semifinales del Mundial 2026 no solo definirán a los dos equipos que disputarán el título. También repetirán una circunstancia que únicamente se había producido dos veces en la historia del torneo.

Argentina, Francia, Inglaterra y España ya saben lo que significa levantar la Copa. Según Opta, esta será apenas la tercera edición en la que los cuatro semifinalistas son campeones mundiales, después de México 1970 e Italia 1990.

Entre las cuatro selecciones acumulan siete títulos: Argentina aporta tres; Francia, dos; Inglaterra y España, uno cada una.

México 1970, el primer cuadro de campeones

El primer antecedente se produjo en México 1970, cuando Brasil, Italia, Alemania Federal y Uruguay alcanzaron las semifinales.

Los cuatro equipos ya habían sido campeones antes de aquella edición. Uruguay había conquistado los torneos de 1930 y 1950; Italia, los de 1934 y 1938; Brasil, los de 1958 y 1962; y Alemania Federal, el de 1954.

Brasil venció 3-1 a Uruguay, mientras que Italia superó 4-3 a Alemania Federal en tiempo suplementario, en un encuentro recordado como el “Partido del Siglo”. La selección brasileña terminó imponiéndose 4-1 a los italianos en la final y conquistó su tercera Copa del Mundo.

3 - This will be the third FIFA World Cup in which all four semi-finalists are former winners (1990, 1970).



Pedigree. pic.twitter.com/dlC2QvBDOL — OptaJoe (@OptaJoe) July 12, 2026

Italia 1990 volvió a reunirlos

La segunda ocasión ocurrió 20 años después.

Alemania Federal, Argentina, Italia e Inglaterra llegaron a las semifinales de Italia 1990 con al menos un título mundial en su historial.

Argentina eliminó al anfitrión en la tanda de penaltis, mientras que Alemania Federal superó también desde los once metros a Inglaterra. Los alemanes vencieron después 1-0 a la Albiceleste en la final y conquistaron su tercer campeonato.

El Mundial 2026 repetirá esa combinación después de 36 años, aunque con España y Francia ocupando los lugares que tuvieron Alemania e Italia en aquella ocasión.

El 'Toto' Squillaci para poner en ventaja momentánea a la azzurri frente a Argentina en las semifinales de Italia 1990.



📺 TVE

🎙️ José Ángel de la Casa & Juanito & Alfredo di Stéfano pic.twitter.com/aUqIfsuCHW — Alberto Cosín (@albertocosin_) June 2, 2026

Francia tiene la mayor experiencia

Entre los cuatro semifinalistas del 2026, Francia es la selección con más apariciones en esta fase.

Los galos disputarán su octava semifinal y la tercera consecutiva, tras ganar el Mundial de Rusia 2018 y terminar subcampeones en Catar 2022. Con esa cifra, Francia iguala las ocho presencias de Brasil y se acerca a los primeros lugares del registro histórico.

La continuidad del equipo de Didier Deschamps resulta todavía más significativa porque se produjo durante un proceso de renovación. Kylian Mbappé encabeza ahora una selección que mantuvo su capacidad competitiva pese a los cambios de jugadores entre una edición y otra.

10 julio 2018



Hace 8 años, Francia 🇫🇷 derrotaba a Bélgica 🇧🇪 en la semifinal del Mundial de Rusia.



El único gol del partido fue obra de Umtiti.



Hoy Bélgica podría hacer repetir aquella semifinal... esperemos que no.pic.twitter.com/MpZiBXLQNK — @Memorias_Futbol (@Memorias_Futbol) July 10, 2026

Argentina amplía su historia

Argentina disputará su sexta semifinal de una Copa del Mundo.

La Albiceleste llegó anteriormente a esta instancia en 1930, 1986, 1990, 2014 y 2022. En cuatro de esas participaciones alcanzó la final y en tres terminó levantando el trofeo.

El vigente campeón volvió a colocarse entre los cuatro mejores tras vencer a Suiza y buscará defender la corona conquistada en Catar 2022. Lionel Messi aporta la experiencia, mientras Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández representan el protagonismo creciente de la nueva generación.

E vale lembrar que a canalhice começou ainda em 2022 no Qatar. Olhem o “pênalti” que o VAR deu para a Argentina contra a Polônia: pic.twitter.com/aWyRQoeyu7 — Paulo Cezar Filho ✝️🙏 🇭🇺 (@pcfilho) July 8, 2026

Inglaterra y España buscan ampliar su legado

Inglaterra jugará la cuarta semifinal de su historia.

La primera llegó en 1966, cuando conquistó su único título. Después regresó a esta fase en Italia 1990 y Rusia 2018, aunque en ambas ocasiones quedó eliminada. Su clasificación en el 2026 confirma la continuidad de un proceso que la llevó a colocarse entre las cuatro mejores en dos de los últimos tres Mundiales.

España, en cambio, apenas disputará su segunda semifinal.

Su único antecedente ocurrió en Sudáfrica 2010, cuando derrotó 1-0 a Alemania con un gol de Carles Puyol y luego venció a Países Bajos en la final. La Roja intentará conservar una efectividad perfecta: cada vez que llegó a esta fase, terminó como campeona.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Inglaterra llega a una semifinal mundialista por CUARTA VEZ en toda su historia:



🏆 1966 (campeón)

⚽ 1990 (cuarto puesto)

⚽ 2018 (cuarto puesto)

❓ 2026 (clasificó a semifinales) pic.twitter.com/RB4BzbHedV — Histoporte (@histoporte_) July 11, 2026

¿Qué selecciones han jugado más semifinales?

Alemania conserva el primer lugar histórico entre las selecciones con mayor presencia en semifinales. Brasil y Francia aparecen después, seguidas por Italia y Argentina. La clasificación de Inglaterra y España también les permite ampliar sus respectivos registros.

El orden de los principales equipos queda así:

Alemania: 12 semifinales

Brasil: 8

Francia: 8

Italia: 7

Argentina: 6

Uruguay: 4

Inglaterra: 4

Países Bajos: 4

España: 2

El pedigrí vuelve a imponerse

El Mundial 2026 comenzó con 48 selecciones y dejó espacio para campañas destacadas de equipos como Noruega, Suiza y Marruecos. Sin embargo, la fase decisiva quedó nuevamente en manos de selecciones que conocen el camino hacia el título.

Francia y España disputarán el primer boleto a la final, mientras Argentina e Inglaterra definirán al segundo clasificado.

Solo México 1970 e Italia 1990 habían presentado anteriormente unas semifinales integradas en su totalidad por campeones mundiales.

Treinta y seis años después, la historia vuelve a imponerse. Argentina, Francia, Inglaterra y España no solo competirán por un lugar en la final: también devolverán a las semifinales un pedigrí que pocas ediciones de la Copa del Mundo han podido reunir.