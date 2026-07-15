Liga Nacional se prepara para estrenar el FVS en el Apertura 2026: así funciona el sistema de apoyo arbitral impulsado por la Fifa

La Liga Nacional de Guatemala está cada vez más cerca de incorporar una nueva herramienta tecnológica para apoyar el trabajo arbitral. Este jueves, con la coordinación de la Fifa y el Departamento de Arbitraje de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (FFG), se llevaron a cabo las pruebas del Football Video Support (FVS), sistema que estaría siendo utilizado desde el inicio del Torneo Apertura 2026.

La implementación del FVS representa un paso importante para el futbol guatemalteco en materia de innovación arbitral, ya que permitirá revisar determinadas jugadas durante los encuentros, aunque con un funcionamiento diferente al del tradicional Video Assistant Referee (VAR).

Una alternativa al VAR

La espera por la llegada de la tecnología al arbitraje nacional ha sido larga, pero la Liga Nacional apostará inicialmente por una versión más accesible desarrollada por la Fifa: el Football Video Support (FVS).

Este sistema fue creado para competiciones que no cuentan con la infraestructura tecnológica ni los recursos necesarios para implementar el VAR convencional, ofreciendo una solución más sencilla y de menor costo sin dejar de brindar apoyo a los árbitros en decisiones clave.

¿Cómo funciona el FVS?

A diferencia del VAR, el Football Video Support no cuenta con un equipo de árbitros ubicado en una sala de video revisando permanentemente todas las acciones del partido.

En el FVS, la revisión de una jugada se realiza únicamente cuando el árbitro principal decide solicitarla o cuando un equipo hace uso de una petición de revisión, siempre bajo los parámetros establecidos por la Fifa para este sistema.

El árbitro se dirige a un monitor ubicado a un costado del terreno de juego, observa las repeticiones disponibles y, con base en ellas, toma la decisión definitiva sobre la acción revisada.

Gregory Scott Barkey, instructor FIFA, imparte a técnicos, capitanes y árbitros, la primera inducción para la implementación del FVS (Football Video Support) (Foto Prensa Libre: FFG).

Inicio previsto para el Apertura 2026

Las pruebas realizadas en el estadio Cementos Progreso forman parte del proceso de preparación para que el Football Video Support pueda entrar en funcionamiento desde el arranque del Torneo Apertura 2026.

La coordinación entre la Fifa y el Departamento de Arbitraje de la FFG busca garantizar que tanto los árbitros como el personal técnico estén capacitados para utilizar correctamente esta herramienta antes del inicio de la competencia.

De concretarse su implementación, Guatemala se sumará a las ligas que utilizan el FVS como una alternativa al VAR, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones arbitrales y reducir errores en acciones determinantes durante los partidos.