Guatemala conocerá a sus rivales en la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027

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Guatemala conocerá a sus rivales en la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027

Guatemala iniciará un nuevo desafío internacional con el sorteo de la Liga de Naciones, donde buscará avanzar a la siguiente ronda en la máxima categoría de la Concacaf.

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Selección Nacional de Guatemala

Selección Nacional de Guatemala buscará avanzar a la ronda de los mejores cuatro de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf.. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

La Selección Nacional de Guatemala conocerá este jueves 23 de julio a sus rivales para la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027, torneo que marcará el inicio de la primera competencia oficial de la Bicolor en la segunda etapa del técnico mexicano Luis Fernando Tena al frente del combinado nacional.

El sorteo oficial se llevará a cabo en Miami, Florida, a partir de las 17 horas y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Concacaf.

Guatemala afrontará el certamen como integrante de la Liga A, la máxima categoría de la competencia, luego de quedar ubicada en el Bombo 3 junto a Trinidad y Tobago, de acuerdo con el ranquin actualizado al 20 de julio del 2026.

Las cuatro selecciones mejor clasificadas de la región, México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, avanzaron directamente a los cuartos de final, por lo que no participarán en la fase de grupos.

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En el sorteo, la Azul y Blanco podrá quedar emparejada con un rival del Bombo 1 (Costa Rica u Honduras), uno del Bombo 2 (Jamaica o Haití), uno del Bombo 4 (Curazao o Surinam), uno del Bombo 5 (Martinica o Nicaragua) y uno del Bombo 6 (El Salvador o República Dominicana).

Así será el sorteo de la Liga A

Los 12 equipos participantes en la fase de grupos de la Liga A fueron distribuidos en seis bombos de dos selecciones cada uno. El procedimiento establece que la primera selección extraída de cada bombo será colocada en el Grupo A y la segunda ocupará la misma posición en el Grupo B, hasta completar ambos sectores.

Los bombos quedaron conformados de la siguiente manera:

Bombo 1: Costa Rica y Honduras.

Bombo 2: Jamaica y Haití.

Bombo 3: Guatemala y Trinidad y Tobago.

Bombo 4: Curazao y Surinam.

Bombo 5: Martinica y Nicaragua.

Bombo 6: El Salvador y República Dominicana.

Una vez finalizado el sorteo quedarán definidos los grupos de la Liga A y el camino que deberá recorrer Guatemala en busca de avanzar a la siguiente ronda del torneo regional, además de conseguir su clasificación para la Copa Oro 2027.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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