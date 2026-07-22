Convocatoria de Guatemala Sub-20: los 21 jugadores llamados por Sebastián Bini para el Premundial de Concacaf

El director técnico de la Selección Sub-20 de Guatemala, Sebastián Bini, dio a conocer la convocatoria oficial de 21 jugadores que representarán al país en el Campeonato Sub-20 de Concacaf, que se disputará en México y otorgará boletos para la próxima Copa Mundial Sub-20 de la Fifa que disputarán Azerbaiyán y Uzbekistán.

La Azul y Blanco afrontará uno de los retos más importantes de los últimos años con la ilusión de conseguir una nueva clasificación mundialista y volver a colocar el nombre de Guatemala entre las mejores selecciones juveniles de la región. El combinado nacional buscará su tercera participación en una Copa del Mundo Sub-20, luego de las clasificaciones a Colombia 2011 y Argentina 2023.

Para este certamen, Bini apostó por una base de futbolistas con la que ha trabajado durante las últimas semanas en concentraciones y microciclos de preparación. El técnico argentino confía en que el grupo llegue en las mejores condiciones para competir en un torneo que reunirá a las principales selecciones juveniles del área.

Sin embargo, el camino hacia la clasificación no será sencillo. Guatemala quedó ubicada en el Grupo B, junto al anfitrión México, Costa Rica y Antigua y Barbuda. La presencia de selecciones con tradición en la categoría, como México y Costa Rica, obligará al conjunto nacional a mostrar su mejor versión desde el inicio del campeonato.

Pese a la dificultad del grupo, en el campamento guatemalteco existe confianza en realizar una destacada actuación. El objetivo es avanzar a la fase de eliminación directa y mantenerse en la lucha por uno de los boletos para la Copa del Mundo Sub-20. El equipo intentará repetir la disciplina táctica y el nivel futbolístico que le permitieron firmar actuaciones destacadas en procesos anteriores.

Uno de los jugadores que genera mayor expectativa es el delantero Marvin Ávila, del São Paulo FC de Brasil, quien llega como una de las principales figuras de la selección. El atacante ya debutó con la Selección Mayor de Guatemala, donde mostró condiciones que lo convierten en una de las principales promesas del futbol nacional. Su experiencia internacional y capacidad ofensiva serán claves para las aspiraciones del equipo dirigido por Bini.

La afición deposita grandes esperanzas en esta generación de futbolistas, que tendrá la responsabilidad de defender los colores nacionales y luchar por una clasificación que representaría un nuevo logro para el futbol guatemalteco. Con talento, compromiso y ambición, Guatemala buscará competir ante los rivales más fuertes del área y acercarse nuevamente a una Copa del Mundo Sub-20.

Formato de competencia

Los dos primeros lugares de cada grupo clasificarán directamente a la siguiente ronda, mientras que los dos mejores terceros lugares también avanzarán a la fase eliminatoria.

Los cuartos de final se disputarán el 4 y 5 de agosto; las semifinales, el 7 de agosto, y la final, el 9 de agosto, cuando se conocerá al campeón de Concacaf y a las selecciones clasificadas a la Copa Mundial Sub-20.

Convocatoria de Guatemala Sub-20

Porteros

Álvaro Medrano

Rogelio Barrera

Allan Fernández

Defensas

Jorge González

Bryan Guerra

Gary Pérez

Paolo Arreaga

Emir Ponciano

Jeffrey Interiano

Omar Bolaños

Mediocampistas

Steven Rivas

Pablo Arias

Mayron González

Justin Pacay

Selvin Sagastume

Ricardo Márquez

Patrick Arana

Delanteros

Yordi Aguilar

Óscar de León

Marvin Ávila

Julio Ramos