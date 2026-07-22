Fútbol Nacional
Fecha, hora y contra quién debuta Guatemala en el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026
La Bicolor comenzará su participación en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 con la ilusión de clasificar al Mundial. Estos son los detalles de su esperado debut en México.
La Selección Sub 20 buscará en México conseguir su tercera clasificación a una Copa del Mundo. (Foto Prensa Libre: FFG).
La Selección Sub-20 de Guatemala está lista para afrontar uno de los retos más importantes del año en el inicio del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, certamen que se disputará en México y que representa el camino rumbo a la próxima Copa Mundial de la Fifa de la categoría.
El torneo reunirá a las mejores selecciones juveniles de la región con el objetivo de conquistar el título de Concacaf y asegurar un lugar en la máxima cita mundialista que se disputará el próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán.
Para Guatemala, esta será una nueva oportunidad de luchar por regresar a un Mundial Sub-20 y escribir otro capítulo importante en la historia del futbol nacional.
Guatemala buscará volver a una Copa del Mundo
La Azul y Blanco integra el Grupo B, considerado uno de los más exigentes del campeonato, junto a México, Costa Rica y Antigua y Barbuda.
El combinado nacional abrirá su participación enfrentando a Costa Rica el viernes 24 de julio a las 14 horas, un compromiso que podría marcar el rumbo del grupo y las aspiraciones de clasificación de ambos equipos.
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Posteriormente, Guatemala deberá medirse frente a Antigua y Barbuda y cerrará la fase de grupos frente al anfitrión México con la misión de terminar entre los equipos que avanzarán a la ronda eliminatoria.
El principal objetivo de la Bicolor será conseguir uno de los boletos disponibles para la Copa Mundial Sub-20 y regresar a la máxima competencia juvenil por tercera ocasión en su historia, después de sus participaciones en Colombia 2011 y Argentina 2023.
El formato del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026
La fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf se disputará del 24 de julio al 1 de agosto de 2026.
Al finalizar esta etapa, los dos primeros lugares de cada grupo y los dos mejores terceros lugares avanzarán a la fase eliminatoria.
Los Cuartos de Final se jugarán entre el 4 y el 5 de agosto, las Semifinales tendrán lugar el 7 de agosto, mientras que la Final está programada para el 9 de agosto, cuando se conocerá al nuevo campeón de la región.
México será la sede del campeonato
El Premundial Sub-20 tendrá como escenario tres importantes estadios mexicanos.
Los encuentros correspondientes a la fase de grupos se disputarán en el Estadio Universitario BUAP y el Estadio Cuauhtémoc, ambos ubicados en la ciudad de Puebla.
Los Cuartos de Final se celebrarán exclusivamente en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que las Semifinales y la Final se trasladarán al histórico Estadio Azteca, en la Ciudad de México.