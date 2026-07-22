Fecha, hora y contra quién debuta Guatemala en el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026

La Selección Sub-20 de Guatemala está lista para afrontar uno de los retos más importantes del año en el inicio del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, certamen que se disputará en México y que representa el camino rumbo a la próxima Copa Mundial de la Fifa de la categoría.

El torneo reunirá a las mejores selecciones juveniles de la región con el objetivo de conquistar el título de Concacaf y asegurar un lugar en la máxima cita mundialista que se disputará el próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Para Guatemala, esta será una nueva oportunidad de luchar por regresar a un Mundial Sub-20 y escribir otro capítulo importante en la historia del futbol nacional.

Guatemala buscará volver a una Copa del Mundo

La Azul y Blanco integra el Grupo B, considerado uno de los más exigentes del campeonato, junto a México, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

El combinado nacional abrirá su participación enfrentando a Costa Rica el viernes 24 de julio a las 14 horas, un compromiso que podría marcar el rumbo del grupo y las aspiraciones de clasificación de ambos equipos.

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Posteriormente, Guatemala deberá medirse frente a Antigua y Barbuda y cerrará la fase de grupos frente al anfitrión México con la misión de terminar entre los equipos que avanzarán a la ronda eliminatoria.

El principal objetivo de la Bicolor será conseguir uno de los boletos disponibles para la Copa Mundial Sub-20 y regresar a la máxima competencia juvenil por tercera ocasión en su historia, después de sus participaciones en Colombia 2011 y Argentina 2023.

El formato del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026

La fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf se disputará del 24 de julio al 1 de agosto de 2026.

Al finalizar esta etapa, los dos primeros lugares de cada grupo y los dos mejores terceros lugares avanzarán a la fase eliminatoria.

Los Cuartos de Final se jugarán entre el 4 y el 5 de agosto, las Semifinales tendrán lugar el 7 de agosto, mientras que la Final está programada para el 9 de agosto, cuando se conocerá al nuevo campeón de la región.

México será la sede del campeonato

El Premundial Sub-20 tendrá como escenario tres importantes estadios mexicanos.

Los encuentros correspondientes a la fase de grupos se disputarán en el Estadio Universitario BUAP y el Estadio Cuauhtémoc, ambos ubicados en la ciudad de Puebla.

Los Cuartos de Final se celebrarán exclusivamente en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que las Semifinales y la Final se trasladarán al histórico Estadio Azteca, en la Ciudad de México.