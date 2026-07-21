Los Juegos ya empezaron: Santo Domingo acelera el reloj antes de la inauguración

La ceremonia inaugural aún no se celebra, pero los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya comenzaron.

No con el desfile de las delegaciones ni con el encendido del pebetero, sino con el movimiento constante de obreros que dan los últimos retoques a los escenarios deportivos, la llegada de miles de atletas a la Villa Centroamericana y una ciudad que ajusta su sistema de transporte, seguridad y logística para recibir el mayor evento multideportivo de la región.

Esa carrera silenciosa es la que vive República Dominicana a pocos días de inaugurar oficialmente una edición de los Juegos que reunirá a más de 5,000 deportistas entre el 24 de julio y el 8 de agosto.

La cuenta regresiva no espera

En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, principal sede de las competencias, las jornadas de trabajo continúan contra reloj.

Brigadas de obreros ultiman labores de pintura, acondicionamiento y revisión de las instalaciones que albergarán disciplinas como atletismo, natación, esgrima, sóftbol, béisbol, kárate y ajedrez.

Los trabajos no responden únicamente a una cuestión estética. Cada escenario debe estar listo para recibir competiciones internacionales que concentrarán a miles de atletas, entrenadores, oficiales y aficionados durante poco más de dos semanas.

La inversión destinada a las obras ronda los 9 mil millones de pesos dominicanos —unos US$150 millones—, reflejo de un esfuerzo que trasciende la organización deportiva y busca dejar infraestructura renovada para el país.

Impulsada por sus héroes olímpicos y con la delegación más numerosa de su historia, Guatemala se prepara para asumir uno de los mayores desafíos deportivos de la región en los Juegos Centroamericanos.https://t.co/Ldz8FE36BC — Prensa Libre (@prensa_libre) July 21, 2026

Una ciudad convertida en sede

Organizar unos Juegos Centroamericanos implica mucho más que construir o remodelar estadios.

Cada jornada requiere coordinar transporte, alojamiento, seguridad, alimentación, atención médica y movilidad para miles de personas que convivirán simultáneamente en distintos puntos del país.

Por eso, mientras los escenarios reciben los últimos retoques, también avanzan los operativos que permitirán el funcionamiento cotidiano del certamen.

Las autoridades anunciaron que el transporte público —autobuses, metro y teleférico— será gratuito durante los Juegos, una medida que busca facilitar el desplazamiento de los espectadores y reducir la presión sobre el tránsito en la capital dominicana.

La logística se convierte así en una competencia paralela que pocas veces observa el público, pero de la que depende gran parte del éxito del evento.

¡Llegamos a Santo Domingo! 🇩🇴🙌🏻🇬🇹😎



La Villa Centroamericana y del Caribe, ubicada en el Este de la Ciudad, se viste de Azul y Blanco para recibir a los 477 atletas guatemaltecos que competirán en Santo Domingo 2026. pic.twitter.com/DxBNHpkCuM — Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala (@ACDGuate) July 20, 2026

La Villa ya recibe a sus protagonistas

Uno de los pasos más importantes de la preparación ocurrió el 16 de julio, cuando el presidente Luis Abinader inauguró la Villa Centroamericana y del Caribe.

El complejo tiene capacidad para albergar a más de 7,200 personas y será el hogar temporal de atletas, entrenadores y delegaciones durante el certamen.

Sus cinco bloques llevan los nombres de destinos emblemáticos del país —Pedernales, Punta Cana, Samaná, Montecristi y Puerto Plata—, una decisión que también convierte a la Villa en una vitrina para promover la riqueza turística dominicana entre los visitantes de la región.

No es un detalle menor.

Cada edición de unos Juegos Centroamericanos representa una oportunidad para que el país anfitrión muestre su capacidad organizativa y proyecte una imagen que trascienda la competencia deportiva.

Entre las delegaciones que competirán en Santo Domingo estará Guatemala, que acudirá con 480 atletas para participar en 38 de los 40 deportes del programa oficial.

La representación nacional fue juramentada el 1 de julio y tendrá como abanderados a la taekwondista Alejandra Higueros y al nadador Erick Gordillo. Además de buscar medallas, la delegación chapina afrontará la segunda parada del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

🏋🏻‍♀️⚡️ La fuerza y el tesón de nuestros representantes serán puestos a prueba... Cada entreno y cada sueño desembocarán en Santo Domingo 2026. 🇩🇴



➡️ Consulta cuándo y dónde competirán nuestros atletas.#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #Guatemala #atletas #deporte pic.twitter.com/Wrd6RNUBCm — C O G (@COGuatemalteco) July 21, 2026

Cuando el calendario obliga a empezar antes

Aunque la inauguración oficial será este viernes, el calendario competitivo no esperó.

El polo acuático abrió las competencias desde el lunes debido a la cantidad de encuentros que requiere el torneo, mientras que el bádminton comenzará este jueves.

La escena ilustra una realidad de los grandes eventos multideportivos: la ceremonia inaugural marca el inicio simbólico, pero la actividad deportiva puede comenzar varios días antes para cumplir con un programa que incluye 40 disciplinas.

La mayor parte de esas competencias se desarrollará en Santo Domingo, aunque deportes como el golf viajarán hasta Punta Cana, mientras que el remo y el canotaje de velocidad tendrán como sede Bonao.

⚡️🔝 Con 18 representantes, el atletismo guatemalteco dejará el corazón en Santo Domingo 2026. 🇩🇴



➡️ Consulta cuándo y dónde competirán nuestros atletas.#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #Guatemala #atletas #deporte pic.twitter.com/s8HYU2zyUE — C O G (@COGuatemalteco) July 21, 2026

Un país con experiencia y nuevas expectativas

República Dominicana organizará por tercera ocasión los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Las anteriores fueron Santo Domingo 1974 y Santiago 1986.

Cuatro décadas después, el desafío es diferente.

Los eventos deportivos actuales exigen mayores estándares en infraestructura, tecnología, seguridad y servicios para atletas y espectadores.

Además del legado deportivo, el país busca aprovechar la cita para reforzar su imagen como destino turístico y como organizador de grandes acontecimientos internacionales.

Esa combinación explica que la preparación no se limite a los escenarios de competencia, sino que involucre prácticamente toda la operación de la ciudad.