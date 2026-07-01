Guatemala juramenta a 480 atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Guatemala juramentó este miércoles 1 de julio a la delegación que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, integrada por 480 atletas y una misión de 643 personas, entre entrenadores, personal médico, dirigentes y equipo de apoyo.

El acto se llevó a cabo en el gimnasio Teodoro Palacios Flores, donde las autoridades del deporte nacional oficializaron el inicio del camino hacia la principal cita regional, programada del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

Durante la ceremonia también fueron presentados los abanderados de la delegación: María Alejandra Higueros, de taekwondo, y Erick Gordillo, de natación.

Como escoltas fueron designados Nikté Alejandra Sotomayor, de bádminton, y Faberson Bonilla, de patinaje.

El presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, Gerardo Aguirre, destacó que esta será la delegación más numerosa que el país ha llevado a unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, superando las participaciones de Barranquilla 2018, Veracruz 2014, Mayagüez 2010 y Cartagena 2006.

Además, resaltó que los 480 atletas representan cerca del 70 % de quienes compitieron en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, reflejo del crecimiento del deporte nacional.

La delegación está conformada por 267 hombres y 213 mujeres, quienes competirán en una edición especial de los Juegos, que conmemora el centenario de la organización regional y reunirá a representantes de más de 30 países del continente.

Los abanderados María Alejandra Higueros y Erick Gordillo encabezarán a Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Tras prestar juramento, los atletas quedaron oficialmente habilitados para representar a Guatemala en Santo Domingo, con la misión de buscar medallas y mantener al país entre los protagonistas del deporte regional.