Lester Martínez ya tiene rival: promete victoria y apunta al ganador entre Canelo y Mbilli

Desde Los Ángeles, California, el boxeador guatemalteco Lester Martínez presentó oficialmente la defensa de su título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y dejó claro su objetivo inmediato: vencer al croata Luka Plantić para convertirse en retador del ganador del combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Christian Mbilli por el campeonato mundial absoluto del peso supermediano.

Durante la conferencia de prensa realizada en territorio estadounidense, Martínez aseguró que el duelo del próximo 29 de agosto en Los Ángeles representa un paso decisivo en su carrera, en una pelea que reunirá a dos boxeadores invictos y con aspiraciones de llegar a la cima de la división.

El guatemalteco, campeón interino del CMB, llega con un registro de 20 victorias, 16 por nocaut y un empate, números que lo han consolidado como uno de los referentes más sólidos del boxeo nacional e internacional en la categoría supermediana.

Su rival, el croata Luka Plantić, apodado The Thunder, también se mantiene invicto con 13 triunfos, 10 por la vía del nocaut, además de ostentar el título internacional del CMB, lo que eleva el nivel competitivo del enfrentamiento.

La pelea ha generado expectativa por el choque de estilos y por lo que representa en la carrera de ambos púgiles, en una división que vive uno de sus momentos más exigentes y mediáticos.

En ese contexto, Martínez no ocultó su ambición y fue contundente durante su intervención en Los Ángeles: “Me siento muy contento porque después de ganar esta pelea tengo que ser el retador. El ganador entre Canelo y Mbilli. Hay mucho en juego y tengo que ganar el 29 de agosto”, expresó el guatemalteco.

El combate ante Plantić no solo pondrá en juego el título interino del CMB, sino que también podría acercar a Martínez a la oportunidad más importante de su carrera: disputar el campeonato mundial absoluto en una de las categorías más competitivas del boxeo actual.