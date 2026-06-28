Histórica remontada de Sergio Chumil para coronarse bicampeón del Campeonato Nacional de Ruta de Guatemala

Sergio Chumil protagonizó este domingo una de las remontadas más impresionantes del ciclismo guatemalteco. El corredor del Burgos Burpellet BH se proclamó campeón del Campeonato Nacional de Ruta Élite tras revertir una desventaja de más de ocho minutos y 40 segundos.

A falta de 50 kilómetros para la meta, la fuga parecía tener la carrera completamente bajo control. Sin embargo, el tecpaneco inició una espectacular persecución y comenzó a recortar la diferencia kilómetro tras kilómetro.

Con el apoyo de otros corredores y un ritmo constante, Chumil fue reduciendo la brecha hasta enlazar con el grupo de punta cuando restaban apenas cuatro kilómetros para el final de la competencia.

En el desenlace, el guatemalteco defendió su posición y cruzó la meta como nuevo campeón nacional de ruta. La remontada, de casi nueve minutos en apenas 50 kilómetros, quedó como una de las más memorables del ciclismo nacional.

Con este triunfo, Chumil revalidó el título conquistado el año pasado y se convirtió en bicampeón nacional de ruta. Además, días antes también había ganado la prueba contrarreloj del mismo campeonato.

El podio lo completaron José Canastuj, del equipo ECA Seguros Bantrab, en el segundo lugar, y Wilson Chonay, del Team Hino One La Red Suzuki, en la tercera posición. El doble título confirma a Chumil como el gran referente del ciclismo guatemalteco en la actualidad.