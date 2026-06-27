Lester Martínez vuelve al ring: defenderá su título interino del CMB ante Luka Plantić

Lester Martínez ya conoce a su próximo rival. El boxeador guatemalteco defenderá el título interino de peso supermediano del CMB ante el croata Luka Plantić el próximo 29 de agosto en Los Ángeles, en un combate entre dos peleadores invictos.

El duelo representa una de las pruebas más exigentes para Martínez. Plantić, de 29 años y apodado "The Thunder", ostenta un récord de 13 victorias, 10 de ellas por nocaut, además del título internacional supermediano del CMB.

El guatemalteco llega como campeón mundial interino del CMB y mantiene un registro profesional de 20 victorias, 16 por nocaut, y un empate. Su desempeño lo ha consolidado como uno de los principales referentes del boxeo nacional.

Los organizadores ofrecerán más detalles del combate durante una conferencia de prensa el 29 de junio. La pelea genera gran expectativa al enfrentar a dos boxeadores invictos con aspiraciones de dar un paso más hacia un título mundial absoluto.

Con dos peleadores invictos y títulos importantes en juego, la pelea entre Lester Martínez y Luka Plantić apunta a convertirse en uno de los combates más atractivos del año en la división supermediana.

Para el guatemalteco, el duelo representa una oportunidad clave para acercarse a una pelea por el campeonato mundial absoluto. Un triunfo reforzaría su posición entre los mejores boxeadores de la categoría.

Martínez buscará mantener su invicto frente a uno de los rivales más exigentes de su carrera. Del otro lado estará un Plantić que también llega con un historial impecable y gran poder de nocaut.

Mientras se acerca la fecha del combate, la expectativa crece entre la afición guatemalteca, que sigue de cerca la preparación del campeón interino del CMB de cara a un desafío que puede marcar un antes y un después en su carrera.