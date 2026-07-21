Los tres medallistas olímpicos lideran la histórica delegación de Guatemala para Santo Domingo 2026

Guatemala competirá con una delegación de 480 atletas, incluidos tres medallistas olímpicos, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana, informaron este martes las autoridades deportivas del país.

De acuerdo con el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), la delegación está integrada por 213 mujeres y 267 hombres, quienes competirán en 38 de los 40 deportes incluidos en las justas regionales. La delegación es la más numerosa en la historia con la que Guatemala participará en estos juegos, celebrados por primera vez en 1926 en México con la participación de los anfitriones, Guatemala y Cuba.

Según datos del COG, las delegaciones guatemaltecas más numerosas hasta ahora habían sido las de Mayagüez 2010, con 416 deportistas, y Barranquilla 2018, integrada por 428 atletas. De acuerdo con el COG, entre los integrantes de la delegación destacan los tres únicos atletas que han ganado medallas olímpicas para Guatemala, quienes encabezarán las aspiraciones del país en estos juegos.

Se trata de Erick Barrondo, quien hizo historia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 al convertirse en el primer atleta guatemalteco en ganar una medalla olímpica, al obtener la plata en la marcha de 20 kilómetros.

También figura la tiradora Adriana Ruano, quien en los Juegos Olímpicos de París 2024 conquistó la primera medalla de oro para Guatemala, al imponerse en la prueba de foso femenino.

Otro medallista olímpico que estará en Santo Domingo es Jean Pierre Brol, ganador de la medalla de bronce en foso masculino en París 2024. Junto con Barrondo y Ruano integra el grupo de los tres medallistas olímpicos guatemaltecos que competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Además, estará Kevin Cordón, quien llegará a República Dominicana como el guatemalteco con más medallas de oro (8) en bádminton en la historia de estos juegos. La delegación también contará con figuras emergentes, como los abanderados Alejandra Higueros, en taekwondo, número uno del ranking mundial, y Erick Gordillo, en natación, triple medallista de oro en la edición celebrada en San Salvador 2023.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto con la participación de más de 6,000 atletas de 37 países, quienes buscarán plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.