Joshua Antón supera la primera defensa del Título Continental de las Américas del CMB

Joshua Kevin Antón aprobó con éxito la primera defensa de su Título Continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al imponerse por decisión al mexicano Vladimir Hernández en un combate que exigió al máximo al pugilista de raíces guatemaltecas.

Aunque el nocaut no llegó, Antón valoró la experiencia de completar toda la pelea, convencido de que este tipo de combates aportan mucho más a su crecimiento que una victoria rápida.

"Comparado con todas mis otras peleas, solo había ido a la distancia una vez. Esta experiencia me ha ayudado mucho más de lo que muchas personas piensan", afirmó tras el combate.

El invicto boxeador reconoció que muchos aficionados esperan un desenlace antes del límite, pero aseguró que cumplir todos los asaltos fortalece tanto su preparación física como su aspecto mental.

"Obviamente quieren ver el nocaut, quieren ver el show, pero mentalmente, físicamente y en mis planes de pelea creo que esto me ayuda mucho más. Definitivamente fue una buena experiencia", explicó.

Antón también destacó el crecimiento del respaldo que ha recibido en sus últimas presentaciones y agradeció el apoyo de quienes siguen su carrera.

"Hay muchos más aficionados que he generado en estas dos últimas peleas. Estoy muy agradecido con cada uno de ellos", expresó.

Nacido en Los Ángeles, California, pero orgulloso de las raíces guatemaltecas heredadas de su padre, Antón volvió a subir al cuadrilátero representando a Guatemala, una decisión que considera parte esencial de su identidad deportiva.

Al finalizar el combate, el boxeador dejó claro que ese compromiso sigue intacto.

"La bandera guatemalteca está volando hoy, ¿verdad? Sí, señor. Siempre", concluyó.