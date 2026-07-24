Guatemala vuelve a desfilar con su bandera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Guatemala volvió a desfilar con su bandera en la ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, encabezada por la taekwondoísta María Alejandra Higueros y el nadador Erick Gordillo, abanderados de una delegación de 477 deportistas, la más numerosa que el país ha presentado en la historia de estas justas.

El desfile marcó el regreso de Guatemala a los Juegos Centroamericanos y del Caribe con sus símbolos nacionales, luego de que en la edición de San Salvador 2023 sus atletas compitieran bajo la representación de Centro Caribe Sports debido a la suspensión impuesta al Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

El Comité Olímpico Internacional levantó provisionalmente esa suspensión en marzo del 2024, lo que permitió el retorno del país a las competencias del ciclo olímpico con su bandera, incluidos los Juegos Olímpicos de París 2024.

Según el COG, la delegación guatemalteca está integrada por 213 mujeres y 267 hombres, quienes competirán en 38 de los 40 deportes incluidos en el programa oficial de los Juegos, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo.

La representación nacional cuenta con la participación de los medallistas olímpicos Adriana Ruano, campeona en foso femenino de tiro con armas de caza en París 2024, y Jean Pierre Brol, ganador del bronce en foso masculino en esa misma edición olímpica. También integra la delegación el badmintonista Kevin Cordón, quien ha conquistado ocho medallas de oro en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

¡PARA EL RECUERDO! La emoción se vivió de principio a fin en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 🇩🇴🤩🇬🇹.



Guatemala está presente. ¡Guatemala escribirá una nueva historia! ¡Muchos éxitos atletas! 🥳💙… pic.twitter.com/5dTPiIWpjr — C O G (@COGuatemalteco) July 25, 2026

El marchista Erick Barrondo, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, no competirá en Santo Domingo después de que la organización cancelara la prueba masculina de maratón marcha por no reunir el número mínimo de participantes, según informó la Federación Deportiva Nacional de Atletismo.

La inauguración de esta edición coincide con el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya primera edición se celebró en 1926. Guatemala formó parte de aquella cita inaugural junto con México y Cuba, los tres países fundadores del certamen deportivo regional más antiguo del mundo.