República Dominicana inaugura los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una ceremonia de música y tecnología

La ceremonia, de más de 90 minutos, recorrió los cien años de historia de la competición y rindió homenaje a la cultura dominicana, con la participación de más de 900 bailarines del Ballet Folclórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y academias de distintas provincias.

La presentación reunió también a la Orquesta Sinfónica Nacional y al Coro Nacional Dominicano, dirigidos por el maestro José Antonio Molina, mientras la agrupación Ilegales interpretó el tema oficial Corazón de Fiesta.

La producción incluyó más de 30 mil dispositivos LED distribuidos entre los asistentes, un sistema de luces láser y la exhibición aérea con drones.

Miles de personas asistieron a la inauguración en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde también se efectuaron el desfile de las delegaciones y el encendido del pebetero, actos que marcaron el inicio oficial de los Juegos.

La edición de Santo Domingo reunirá a unos 6 mil 200 deportistas de la región, quienes competirán en 40 deportes y 53 disciplinas por 3 mil 244 medallas, la mayor cantidad otorgada en la historia del certamen. Los resultados también servirán como clasificación para distintas competiciones del ciclo olímpico con la vista puesta en Los Ángeles 2028.

El party del siglo ya comenzó. 🤩 100 años de historia. ❤️💙



The party of the century has begun. 🤩 100 years of history. ❤️💙#SantoDomingo2026 #JuegosDelCentenario pic.twitter.com/blcPzKbkx1 — Santo Domingo 2026 (@SDQ2026) July 25, 2026

La organización informó que la preparación de los Juegos requirió una inversión de 9 mil millones de pesos dominicanos (US$154.2 millones), destinada principalmente a la construcción y remodelación de instalaciones deportivas y a la preparación de la delegación anfitriona, integrada por 720 atletas.

Entre las principales figuras inscritas para la competencia destacan la velocista dominicana Marileidy Paulino, el boxeador cubano Julio César La Cruz y el clavadista mexicano Osmar Olvera.

Aunque la ceremonia marcó el inicio oficial de los Juegos, varias disciplinas comenzaron su actividad desde el 20 de julio y este fin de semana se entregarán las primeras medallas.