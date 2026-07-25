Cinco medallas en el primer día: el taekwondo lidera la cosecha de Guatemala en Santo Domingo 2026

Guatemala tuvo un destacado inicio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 al cerrar el primer día oficial de competencias con cinco medallas. La delegación nacional se ubicó en el quinto lugar del medallero, empatada con República Dominicana.

El taekwondo lideró la cosecha guatemalteca. María Alejandra Higueros conquistó el oro en poomsae freestyle femenino con 8.530 puntos para defender el título obtenido en San Salvador 2023. Más tarde, junto con César Aguilar, ganó la plata en poomsae parejas mixtas freestyle.

Aguilar completó la destacada actuación del taekwondo al obtener el bronce en poomsae tradicional individual masculino. Además, el bádminton aportó otra medalla de plata en la prueba por equipos mixtos, consolidando un arranque prometedor para Guatemala.

PL / Comité Olímpico Guatemalteco

El bádminton también tuvo una destacada actuación. La selección nacional, que había completado una fase de grupos perfecta con victorias sobre El Salvador, Barbados, Venezuela y Cuba, disputó la final por el oro ante México.

Aunque cayó 3-0, Guatemala se quedó con la medalla de plata en equipos mixtos. Kevin Cordón fue uno de los referentes del equipo, mientras que Christopher Martínez, Diana Corleto y Nikté Sotomayor también destacaron durante la competencia.

PL / Comité Olímpico Guatemalteco

El judo también aportó al medallero guatemalteco. José Ramos conquistó el bronce en la categoría de menos 60 kilogramos tras vencer al panameño Bernabé Vergara en el repechaje y derrotar posteriormente al mexicano Moisés Rosado por ippon en apenas 33 segundos en la disputa por el tercer lugar en lo que fue otro resultado positivo para la delegación nacional en esta primera jornada de competencias en Santo Domingo.

El medallero guatemalteco del día

Oro: María Alejandra Higueros — Taekwondo poomsae freestyle femenino

Plata: María Alejandra Higueros y César Aguilar — Taekwondo poomsae parejas mixtas freestyle

Plata: Selección de bádminton — Equipos mixtos

Bronce: César Aguilar — Taekwondo poomsae tradicional individual masculino

Bronce: José Ramos — Judo categoría menos 60 kilogramos

La jornada del domingo promete más emociones para Guatemala con la continuación de las competencias de bádminton en las modalidades individuales dobles y mixtos además del judo donde Alejandro Morales en menos 81 kilogramos y Keyla Navas en menos 63 kilogramos buscarán subir al podio.

En tiro deportivo Sebastián Bermúdez marcha en el primer lugar de la clasificación de skeet masculino con 72 puntos mientras que Emily Padilla ocupa la segunda posición en la rama femenina con 67 unidades en lo que apunta a ser otra jornada con opciones reales de medalla para el deporte guatemalteco.