Guatemala debuta con oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y se mete entre los primeros lugares del medallero

Guatemala inició con éxito su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 gracias a la medalla de oro conquistada por María Alejandra Higueros en la final de poomsae freestyle femenino. La guatemalteca se impuso con una puntuación de 8.530 y le dio al país su primera presea en la competencia.

César Aguilar sumó la segunda medalla para Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar el bronce en la final de poomsae freestyle individual masculino en lo que fue otra actuación destacada del taekwondo chapín que sigue siendo la gran carta de presentación de la delegación nacional en esta edición.

El triunfo permitió a Guatemala ubicarse entre los primeros lugares del medallero general de las justas, que se celebran del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana, con la participación de más de 6,000 atletas de 37 delegaciones en 40 deportes.

México lidera el medallero, seguido de Venezuela y Cuba. Guatemala encabeza las delegaciones centroamericanas gracias al oro de Higueros y buscará ampliar su cosecha de medallas en las finales programadas para este sábado en disciplinas como remo, tenis de campo, aguas abiertas, ciclismo, golf y ecuestres.

La Competencia apenas comienza. Este mismo sábado, Alejandra Higueros volverá al tatami para disputar la final de poomsae freestyle mixto, donde buscará conquistar su segunda medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

De lograrlo, la taekwondista firmaría un doblete histórico para Guatemala y continuaría consolidándose como una de las máximas figuras de la delegación nacional en la presente edición de las justas.