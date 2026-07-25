“Este oro es resultado de todo el esfuerzo”: Alejandra Higueros tras coronarse en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

María Alejandra Higueros vivió este sábado una jornada inolvidable en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. La taekwondista guatemalteca, abanderada de la delegación nacional, conquistó la medalla de oro en poomsae freestyle femenino y la plata en freestyle mixto.

Higueros se proclamó campeona en la prueba individual con una puntuación de 8.530, resultado con el que defendió el título obtenido en San Salvador 2023 y confirmó su condición como una de las principales figuras del poomsae en la región.

Al finalizar la competencia, la guatemalteca agradeció el respaldo recibido durante su preparación. "Estoy agradecida con mi familia, con el comité, mi entrenador y con toda Guatemala por todo el apoyo que me han brindado", expresó tras bajar del podio.

PL / Comité Olímpico Guatemalteco

La taekwondista también reveló cuál era su principal objetivo al llegar a Santo Domingo. "Mi objetivo era venir a los juegos, lograr buen resultado pero sobre todo disfrutar y fue justo lo que hice hoy", afirmó la número uno del ranking mundial de freestyle femenino.

Sobre el significado de la medalla de oro, Higueros aseguró que el triunfo representa el esfuerzo de varios años y los desafíos que debió superar. "Este oro representa un trabajo de mucho tiempo. Justo vienen a mi cabeza todos los momentos en los que quizá dudé de mí misma pero este oro es resultado de todo el esfuerzo y de siempre seguir adelante", manifestó.

Con un oro y una plata en una misma jornada, Higueros se convirtió en la gran figura de Guatemala en el arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y reafirmó su lugar entre las mejores exponentes del taekwondo continental.