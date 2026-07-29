Séptimo oro para Guatemala: los hermanos Brol imponen récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La bandera azul y blanco volvió a ondear en lo más alto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En la jornada de este miércoles 29 de julio, a un día de cumplirse el segundo aniversario de la medalla de bronce obtenida por Jean Pierre Brol en los Juegos Olímpicos de París 2024, Guatemala sumó un nuevo título gracias a Jean Pierre, Hebert y Fernando Brol, quienes ganaron la prueba de trap masculino por equipos.

Los tiradores guatemaltecos derribaron 320 platos, resultado con el que establecieron un nuevo récord centroamericano y del Caribe y conquistaron la medalla de oro. La plata fue para República Dominicana (303) y el bronce para Venezuela (299).

El equipo nacional mantuvo un desempeño consistente durante la competencia y superó al resto de las delegaciones participantes. La experiencia de Jean Pierre Brol, junto con la actuación de Hebert y Fernando, permitió a Guatemala dominar la prueba y asegurar el primer lugar del podio.

Con este resultado, Guatemala confirmó su buen momento en las justa y asimismo la delegación nacional continúa sumando medallas y escalando posiciones en el medallero gracias al desempeño de sus atletas.

La medalla conquistada por los hermanos Brol representa el séptimo oro para Guatemala en estas justas y consolida el desempeño de la delegación nacional.

Las preseas doradas anteriores fueron obtenidas por Alejandra Higueros, en poomsae; Faberson Bonilla, en patinaje; el equipo de skeet integrado por Sebastián Bermúdez, Carlos Padilla y Santiago Romero, que además impuso un récord centroamericano; y Kevin Cordón, en bádminton, Christopher Martínez y Jonathan Solís en dobles masculinos bádminton y José Manuel Toledo en golf. Guatemala alcanzó así su séptima medalla de oro en los Juegos 2026 y mantiene opciones de ampliar su cosecha de preseas en las jornadas restantes.

Adriana Ruano va por otra medalla

Asimismo en la femenina la medallista olímpica de oro en Paris 2024 Adriana Ruano lideró la fase clasificatoria de trap femenino con 48 puntos y aseguró su lugar en la final de la modalidad.

La representante guatemalteca confirmó su nivel competitivo y figura entre las favoritas para disputar las medallas. La final se disputará a las 14.00 horas, donde buscará subir al podio.