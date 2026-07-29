Erick Gordillo gana el oro y rompe el récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Guatemala volvió a celebrar este miércoles 29 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias al nadador Erick Gordillo, quien conquistó la medalla de oro en los 400 metros combinado individual con un tiempo de 4:17.68, registro con el que estableció un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de acuerdo con el Comité Olímpico Guatemalteco.

El nacional dominó la final disputada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte y revalidó el título que había obtenido en San Salvador 2023, cuando ganó la misma prueba con un tiempo de 4:21.12. En esta ocasión rebajó esa marca en 3.44 segundos, consolidándose como uno de los principales referentes de la natación guatemalteca.

La presea dorada representa, además, la segunda medalla de Gordillo en Santo Domingo 2026, luego del bronce conseguido el lunes en los 200 metros combinado individual, resultado que confirmó su protagonismo desde el inicio de las competencias de natación.

El triunfo del nadador amplía la cosecha de Guatemala en la jornada, en la que la delegación continúa sumando preseas en distintas disciplinas.

Entre los oros obtenidos en los Juegos destacan los conquistados por María Alejandra Higueros, en poomsae freestyle de taekwondo, y por el equipo masculino de skeet, integrado por Sebastián Bermúdez, Carlos Padilla y Santiago Romero, que también estableció un récord de los Juegos.

Con esta actuación, Guatemala sigue fortaleciendo su posición en el medallero de Santo Domingo 2026 y confirma el buen momento de su delegación en el segundo evento del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La victoria de Erick Gordillo no solo representa una nueva medalla de oro para el país, sino también una marca histórica que quedará inscrita en los registros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.