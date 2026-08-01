Unifut conquista la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF con goleada ante Alajuelense

El fútbol femenino guatemalteco volvió a destacar en el ámbito internacional. Unifut se proclamó campeón de la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF tras derrotar 3-0 a Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en la gran final.

El torneo se disputó del 24 al 31 de julio en Nicaragua, con partidos en el Estadio Independencia de Estelí y el Estadio Miguel Chocorrón. El equipo dirigido por Benjamín "Mincho" Monterroso conquistó el trofeo por segunda vez en su historia como equipo.

Con este título, Unifut levantó por segunda vez la Copa Interclubes Femenina de la UNCAF, luego de haber conquistado el torneo por primera vez en el 2018. El nuevo campeonato reafirma el protagonismo del club guatemalteco en el fútbol femenino centroamericano.

La final se definió en la segunda mitad, cuando Unifut mostró su mejor versión ofensiva. Vivian Herrera abrió el marcador al minuto 60 y Vanessa Herrera amplió la ventaja al 74, lo que dejó encaminado el triunfo del conjunto dirigido por Benjamín "Mincho" Monterroso.

Jennifer Barrios sentenció la victoria al minuto 89 con el tercer gol del partido. Unifut dominó el encuentro de principio a fin y Alajuelense no encontró la manera de reaccionar ante el juego del campeón guatemalteco, que cerró el torneo con una actuación contundente.

La Copa Interclubes reunió a ocho equipos, distribuidos en dos grupos. Unifut integró el Grupo A junto a Real Estelí de Nicaragua, Under de Honduras y Caribbean Star de Puerto Rico.

El Grupo B estuvo conformado por Alajuelense, Alianza W de El Salvador, Chorrillo FC de Panamá y Nápoles de Belice. Con este segundo título, Unifut volvió a colocar el nombre de Guatemala en lo más alto del fútbol femenino regional.