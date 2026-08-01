“Esta administración acumula fracasos”: Carlos Ruiz plantea buscar la presidencia de la Fedefut

Carlos "El Pescadito" Ruiz volvió a generar debate dentro del fútbol guatemalteco. El máximo goleador histórico de la Selección Nacional utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad con la situación actual del balompié nacional. Además, dejó abierta la posibilidad de buscar la presidencia de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.

"Ahora o nunca", escribió Ruiz al iniciar su mensaje. El exdelantero aseguró que la derrota de la Sub-20 en el Premundial de Concacaf lo motivó a considerar ese paso. "Esta administración acumula fracasos", publicó. Sus declaraciones provocaron diversas reacciones entre los aficionados.

Ruiz también reconoció que una eventual candidatura implicaría un importante sacrificio personal. "El precio para mi familia y el cambio radical de vida serán enormes, pero hay que dar el paso", afirmó. El exfutbolista ha sido crítico de la gestión del fútbol guatemalteco en los últimos años. No es la primera vez que habla de aspirar al cargo.

AHORA o NUNCA. El precio para mi familia y el cambio radical de vida serán enormes, pero hay que dar el paso. Tras lo de ayer con la Sub-20, toca ir por la Federación. Esta administración acumula fracasos mientras una prensa complaciente evita la crítica. 🔜 @fedefut_oficial — Carlos Ruiz (@elpescaditoruiz) August 1, 2026

Semanas atrás, el Pescadito había explicado que primero debía obtener el respaldo de las asociaciones departamentales afiliadas a la Federación. Ese apoyo sería fundamental para conformar una candidatura con opciones reales. El proceso requiere cumplir con los requisitos establecidos por la entidad. Por ello, aún no puede oficializar sus aspiraciones.

El camino hacia la presidencia de la Fedefut no será inmediato. Gerardo Paiz fue reelecto en el 2023 y su período concluirá en el 2027. Por esa razón, Ruiz deberá esperar la convocatoria del próximo proceso electoral. Solo entonces podrá presentar formalmente su candidatura.

Lo que sí dejó claro el exseleccionado nacional es su intención de involucrarse en el futuro del fútbol guatemalteco. Considera que el momento actual exige cambios dentro de la Federación. Los recientes resultados de la Sub-20 habrían sido el detonante de su postura. Ahora queda por conocer si llevará esa intención al plano electoral.