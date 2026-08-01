Guatemala clasifica a los cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026

La Selección Sub-20 de Guatemala sigue con vida en el Premundial de Concacaf 2026. El combinado nacional, dirigido por Sebastián Bini, clasificó a los cuartos de final como uno de los mejores terceros lugares. La Bicolor logró avanzar gracias a una combinación de resultados. El boleto mantiene vivas sus aspiraciones mundialistas.

El factor decisivo fue la victoria de Estados Unidos por 5-0 sobre Cuba. Ese resultado mejoró la diferencia de goles de Guatemala. Con ello, la selección nacional aseguró su clasificación a la siguiente ronda. La Bicolor evitó quedar eliminada en la fase de grupos.

El rendimiento de Guatemala dejó aspectos por corregir durante la primera fase. El equipo sumó una victoria y dos derrotas en sus tres presentaciones. El triunfo ante Antigua y Barbuda fue clave para mejorar la diferencia de goles. Las derrotas frente a Costa Rica y México complicaron el panorama.

Pese a esos tropiezos, los resultados registrados en otros grupos favorecieron a la selección nacional. Guatemala consiguió el pase sin depender únicamente de lo realizado en sus partidos. La combinación de marcadores terminó siendo determinante. Ahora tendrá una nueva oportunidad para seguir avanzando.

El boleto a los cuartos de final mantiene abierta la posibilidad de regresar a una Copa del Mundo Sub-20. Guatemala ya participó en las ediciones de Colombia 2011 y Argentina 2023. Ahora buscará clasificar por tercera vez a la máxima cita juvenil. El objetivo está a solo un triunfo de distancia.

El premio es importante para los equipos que superen esta ronda. Los cuatro ganadores de los cuartos de final asegurarán automáticamente su clasificación al Mundial Sub-20 de la FIFA 2027. Por ello, cada partido tendrá un valor decisivo. La Bicolor buscará aprovechar la oportunidad.

El próximo rival de Guatemala será Estados Unidos. El conjunto norteamericano fue uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos y es candidato al título. La selección nacional deberá elevar considerablemente su nivel para competir. Una victoria histórica significaría un paso trascendental para esta generación del fútbol guatemalteco.