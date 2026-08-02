Alberto González y Viviana Aroche suman medallas para Guatemala en Santo Domingo 2026

El atletismo guatemalteco volvió a subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a las sobresalientes actuaciones de Alberto González y Viviana Aroche, quienes conquistaron medallas en el medio maratón tras afrontar un exigente recorrido sobre la Avenida El Malecón.

González se adjudicó la medalla de plata en la prueba masculina al detener el cronómetro en 1:04.58, luego de una carrera de gran desgaste físico. El fondista nacional no pudo revalidar el título conseguido en la edición anterior, ya que el dominicano Álvaro Abreu se quedó con la presea dorada al imponer un nuevo récord de los Juegos con 1:02.48, superando la marca de 1:03.50 establecida por el propio guatemalteco en 2023. El puertorriqueño Héctor Pagán completó el podio con 1:05.53.

La representación nacional también contó con la participación de Williams Julajuj, quien cruzó la meta en la octava posición después de completar una prueba marcada por las altas exigencias del recorrido.

En la rama femenina, Viviana Aroche también aportó una medalla para Guatemala al conquistar el bronce con un tiempo de 1:14.30. La plata fue para la mexicana Adela Honorato, quien registró 1:14.05, mientras que el oro quedó en poder de su compatriota Laura Galván con 1:13.43, nuevo récord de la competencia.

Marchistas cerca del podio

La marcha atlética también dejó actuaciones destacadas para Guatemala. En los 20 kilómetros masculinos, José Barrondo finalizó en la cuarta posición con 1:37.17, quedándose muy cerca de las medallas, mientras que Joshua Monterroso ocupó el sexto lugar con 1:39.25. La prueba fue dominada por el mexicano Ricardo Ortiz.

En la competencia femenina, Maritza Poncio concluyó en la sexta casilla al registrar 1:49.05. La mexicana Alegna González se proclamó campeona con un tiempo de 1:36.05.

Con estos resultados, el atletismo guatemalteco continúa aportando medallas y finales de alto nivel, confirmando su protagonismo dentro de la delegación nacional en la cita regional.