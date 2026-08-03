Guatemala suma otro oro y dos bronces para superar las 50 medallas en Santo Domingo 2026

La delegación de Guatemala continúa destacando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran en Santo Domingo. En la undécima jornada de competencias, los atletas nacionales volvieron a subir a lo más alto del podio y aumentaron la cosecha de preseas, con lo que consolidaron una destacada actuación en las distintas disciplinas.

La principal noticia de la jornada llegó desde el tiro deportivo, donde Douglas Oliva, Octavio Sandoval y Donalson Muñoz conquistaron la medalla de oro por equipos masculinos en la prueba de rifle de tres posiciones a 50 metros. Con este resultado, Guatemala alcanzó su undécima medalla de oro en la justa regional.

Sin embargo, los éxitos no terminaron ahí. En squash, Alejandro Enríquez obtuvo la medalla de bronce en la prueba individual masculina y sumó un nuevo logro para la representación nacional.

Por su parte, en tiro deportivo, Albino Jiménez y Stefany Figueroa también aportaron al medallero guatemalteco al adjudicarse la medalla de bronce en la final de equipos mixtos de pistola de aire a 10 metros.

Con estos resultados, Guatemala elevó su cosecha a 51 medallas, reflejo del esfuerzo, la preparación y la dedicación de cada uno de sus deportistas a lo largo de la competencia.

La delegación guatemalteca mantiene firme su objetivo de seguir escalando posiciones en el medallero general. Actualmente ocupa el séptimo lugar, pero aún cuenta con oportunidades para acercarse a los primeros puestos y luchar por la quinta posición de la clasificación.

Cada jornada continúa dejando actuaciones destacadas para Guatemala, que sigue demostrando su crecimiento deportivo y reafirmando su protagonismo en el escenario regional. La posibilidad de cerrar una de sus mejores participaciones en la historia de los Juegos continúa vigente gracias a los resultados obtenidos por sus atletas.