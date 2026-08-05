Sofía Cabrera encabeza la cosecha de seis medallas de Guatemala en Santo Domingo 2026

La delegación de Guatemala continúa destacando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este miércoles, durante el día 13 de competencias, los atletas nacionales aumentaron la cosecha de medallas para el país y mantuvieron el buen desempeño mostrado a lo largo de las justas.

La primera medalla del día llegó en el tiro deportivo, donde el equipo masculino de rifle de aire a 10 metros, integrado por Donalson Muñoz, Douglas Oliva y Allan Márquez, obtuvo la medalla de plata.

La principal alegría de la jornada la dio Sofía Cabrera, quien ganó la medalla de oro en el pentatlón moderno individual femenino. La guatemalteca se impuso a sus rivales y subió a lo más alto del podio en Santo Domingo.

Con este resultado, Cabrera otorgó a Guatemala su duodécima medalla de oro en la competición y contribuyó al desempeño de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Tras recibir la presea dorada, la campeona expresó su satisfacción por alcanzar el objetivo que se había propuesto desde el inicio de año "Estoy muy contenta. He pasado todo el año preparándome para esta competencia, me siento muy feliz y es una recompensa al trabajo. Sabía que podía sacar este resultado", manifestó Sofía Cabrera.

¡OROOOO! 🥇✨Una guerrera con todas sus letras... Sofía Cabrera subirá a lo alto del podio en el pentatlón moderno de Santo Domingo. Determinación y entrega en casa paso de su prueba. ¡Felicidades Sofía! 🇬🇹🙌🏻#GuatemalaEnSantoDomingo2026 pic.twitter.com/FGfDtulIx9 — C O G (@COGuatemalteco) August 5, 2026

La jornada continúa dejando resultados para Guatemala, que sigue sumando medallas de bronce en distintas disciplinas. En natación artística, Kevin García subió al podio al conquistar el tercer lugar en la modalidad de solo técnico y agregó una nueva presea para la delegación nacional.

¡BRAVO KEVIN! 🥉🌟 Medalla de bronce para Kevin García en el solo técnico de natación artística. La magia bajo el agua la pusiste tú y este es tu premio. ¡Felicidades! 🙌🏻🇬🇹#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/HIS86yBM3y — C O G (@COGuatemalteco) August 5, 2026

En squash, la pareja integrada por Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval obtuvo el bronce en la modalidad de dobles femeninos, mientras que José Toscano y Winifer Bonilla también alcanzaron el tercer lugar en dobles mixtos.

¡OTRO PODIO PARA SQUASH! 🥉💥 La dupla formada por Winifer Bonilla y Ricardo Toscano se quedó con la presea de bronce en dobles mixtos de squash. Gracias chicos por representarnos con honor y entrega. 💙🇬🇹#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/JEXy3kWPUB — C O G (@COGuatemalteco) August 5, 2026

El tiro deportivo aportó otra medalla para Guatemala por medio del equipo integrado por Jazmine Matta, Gloria Rivas y Carmen Tiul, que finalizó en la tercera posición de la prueba de rifle de aire a 10 metros por equipos femenino. En esta competencia, México ganó la medalla de oro y Cuba obtuvo la plata.

Con estos resultados, Guatemala continúa aumentando su cosecha de medallas de oro, plata y bronce y se mantiene entre las delegaciones más competitivas del certamen.

¡FELICIDADES! 🥉⚡️ Medalla de bronce para Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval en dobles femeninos de squash. Aplaudimos su entrega punto a punto. 💙🇬🇹#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/xUPVODFtwE — C O G (@COGuatemalteco) August 5, 2026

Resultados de Guatemala al momento

Oro: Sofía Cabrera (pentatlón moderno individual femenino)

Plata: Equipo masculino de rifle de aire a 10 metros (Donalson Muñoz, Douglas Oliva y Allan Márquez)

Bronce: Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval (dobles femeninos de squash)

Bronce: José Toscano y Winifer Bonilla (dobles mixtos de squash)

Bronce: Kevin García (natación artística)

Bronce: Jazmine Matta, Gloria Rivas y Carmen Tiul (Tiro Deportivo).

La actividad continuará en Santo Domingo y la delegación guatemalteca buscará cerrar las competencias de la mejor manera y seguir aumentando su cosecha de medallas.