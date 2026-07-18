Joshua Antón defiende por primera vez su título del CMB con la bandera de Guatemala como inspiración

Defender un título siempre representa un reto distinto. Para el boxeador guatemalteco Joshua Antón, la pelea de este sábado no solo significa exponer por primera vez su cinturón Título Continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) superwelter , sino reafirmar el compromiso que asumió cuando decidió representar a Guatemala, el país de donde provienen las raíces de su padre.

Nacido en Los Ángeles, California, Antón creció entre las culturas estadounidense, mexicana y guatemalteca, pero nunca dudó cuál sería la bandera que quería portar sobre el ring.

“Siempre quise representar a Guatemala. Es la sangre de mi papá. Quiero conocer más mi cultura y siempre voy a llevar la bandera de Guatemala en alto”, afirmó.

Su historia en el boxeo comenzó a los nueve años, luego de dejar el fútbol en busca de un deporte que lo motivara más.

“Busqué el boxeo en internet porque quería cambiar de deporte. Fui a mi primera clase y desde ahí comenzó todo”, recordó.

El camino al profesionalismo no fue sencillo. Peleas canceladas y rivales que no daban el peso retrasaron su crecimiento, hasta que llegó la oportunidad de firmar con su promotora y conquistar el título del CMB.

“Mi carrera fue difícil. Muchas peleas se caían el mismo día o los rivales no daban el peso, pero desde que firmé con mi promotora las cosas cambiaron. Ganamos el título del CMB y vamos paso a paso”, explicó.

La conquista del cinturón coincidió con la histórica noche en la que Lester Martínez también se coronó, una experiencia que fortaleció su confianza y su ilusión de seguir abriendo camino para el boxeo guatemalteco.

Ahora afronta la primera defensa de su corona frente al mexicano Vladimir Hernández, un rival al que respeta por su fortaleza y experiencia.

“Es un peleador muy fuerte, con mucha presión y gran condición física. Será una pelea difícil, pero creo que tengo ventajas por mi alcance y por mi estilo. Soy un boxeador que siempre busca la acción y tiene corazón”, analiza.

Durante la preparación estudió cada detalle de su oponente para llegar con un plan bien definido.

“Ya vimos varios videos de él. Tenemos una estrategia para ganar esta pelea”, asegura.

Aunque admite sentir la presión propia de un combate por el título, considera que esa exigencia es un impulso para ofrecer su mejor versión.

“Siempre hay presión, pero es una presión buena. Quiero dar una gran pelea para mi gente. Me siento listo para este sábado”, señala.

El respaldo de los aficionados guatemaltecos, especialmente después de conquistar el cinturón, se ha convertido en una de sus mayores motivaciones.

“Nunca pensé recibir tanto apoyo de la gente de Guatemala. Es un gran honor y una motivación enorme”, destaca.

Más allá de defender su título, Antón mantiene intacto el sueño que lo impulsa desde niño.

“Quiero ser campeón del mundo, pero también demostrar que cualquier persona puede lograr grandes cosas si trabaja duro. Hay que mantenerse positivo, seguir adelante y nunca dejar de luchar”, reflexiona.

Con esa mentalidad subirá nuevamente al ring, convencido de que cada victoria también es una forma de hacer ondear la bandera azul y blanco.

“Este sábado voy a levantar la bandera de Guatemala a lo más alto”, concluyó.