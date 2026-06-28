Viviana Aroche conquista el oro para Guatemala en el Campeonato Panamericano de Atletismo Mayores

Viviana Aroche volvió a poner el nombre de Guatemala en lo más alto del atletismo continental. La atleta de Guastatoya ganó la medalla de oro en los 10,000 metros del Campeonato Panamericano de Atletismo Mayores Medellín 2026 con un tiempo de 34:41.91.

Aroche se impuso con un gran cierre en la última vuelta para superar a la ecuatoriana Mary Granja (34:42.90) y a la argentina Nélida Peñaflor (34:45.14). Con este resultado también aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La guatemalteca atraviesa un 2026 excepcional bajo la dirección de su entrenador Frank Ayala. En lo que va del año ha establecido récords nacionales en los 1,500, 3,000, 5,000 y 10,000 metros, además del medio maratón.

En febrero rompió el récord centroamericano de medio maratón en Barcelona con un tiempo de 1:11:27. Posteriormente mejoró la marca nacional de los 10,000 metros en Estados Unidos y fijó nuevos récords guatemaltecos en los 3,000 y 5,000 metros durante el Bryan Clay Invitational.

La delegación femenina de Guatemala también destacó en el Campeonato Panamericano. Thelma Noemí Fuentes, Danisha Chimilio Álvarez y Mariandrée Chacón firmaron actuaciones sobresalientes en sus respectivas pruebas de salto y velocidad.

La Federación Deportiva Nacional de Atletismo felicitó a las atletas por representar con orgullo al país. La entidad resaltó la entrega, el esfuerzo y el compromiso mostrados durante toda la competencia.

Tras conquistar el oro continental, Viviana Aroche ya tiene la mirada puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La guatemalteca competirá en los 10,000 metros y el medio maratón con el objetivo de ampliar su exitosa temporada.