María Micheo ya es la número 3 del mundo y apunta al título absoluto del peso mosca del WBA

María Micheo Santizo continúa escribiendo páginas importantes para el boxeo guatemalteco.

La Asociación Mundial de Boxeo (WBA) actualizó su clasificación y ubicó a la nacional en el tercer lugar del ranking mundial del peso mosca (Flyweight), consolidándola entre las principales contendientes de la división.

La guatemalteca solo aparece por detrás de la canadiense Alexas Kubicki y la sueca Linn Sandstrom, mientras que la campeona mundial de la categoría es la estadounidense Gabriela Fundora.

Micheo también figura por delante de la italiana Stephanie Silva y la británica Ruqsana Begum.

La noticia fue recibida con entusiasmo por la peleadora, quien aseguró que este reconocimiento representa el fruto de años de esfuerzo y sacrificio.

Este es el más reciente ránking de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA)

"La verdad me siento muy agradecida y emocionada. Volver a aparecer como la número 3 del mundo en el ranking de la WBA confirma que todo el esfuerzo, los sacrificios y la disciplina han valido la pena. También es un recordatorio de que los sueños sí se pueden alcanzar cuando uno decide no rendirse", expresó.

Más allá del aspecto deportivo, Micheo considera que este logro también puede convertirse en una fuente de inspiración para otros guatemaltecos que buscan abrirse camino a través del deporte.

"Si una guatemalteca puede estar nuevamente entre las mejores del mundo, cualquier persona puede transformar su vida con disciplina y constancia", afirmó.

Micheo añadió que este logro no lo analiza solo como algo personal. "Quiero que sirva para inspirar a más guatemaltecos, especialmente a mis alumnos de Micheo Boxing, para que entiendan que no importa desde dónde comiencen, sino hasta dónde están dispuestos a llegar", añadió.

Busca campeonato absoluto

Con el respaldo de esta posición en el ranking, la boxeadora nacional mantiene intacta la ambición de disputar el campeonato mundial absoluto del peso mosca, objetivo que considera cada vez más cercano.

"Ahora el objetivo es muy claro: seguir trabajando para disputar el campeonato mundial absoluto y traer ese título a Guatemala. Estoy convencida de que lo mejor de mi carrera todavía está por venir, y voy a dar todo para lograrlo", concluyó.

El ascenso de María Micheo reafirma el crecimiento del boxeo femenino guatemalteco en la escena internacional y la coloca en una posición privilegiada para buscar una oportunidad por el cinturón mundial de la WBA.

En las peleas recientes de Micheo, en junio empató con la canadiense Alexas Kubicki en una pelea por el título mundial interino.