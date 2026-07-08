Video: Municipal presenta oficialmente sus nuevos uniformes para la temporada 2026-2027

Municipal aprovechó la pausa que vive el Mundial 2026 en su fase final para acaparar la atención del futbol guatemalteco. El club escarlata presentó de manera oficial la nueva indumentaria que utilizará durante la temporada 2026-2027, una colección que mantiene la identidad del equipo, pero incorpora diseños modernos para sus uniformes alternativos.

La presentación se realizó mediante un creativo video difundido en las plataformas oficiales del club, donde el conjunto rojo mostró cada una de las camisolas que vestirán sus diferentes categorías. La nueva colección será utilizada por las fuerzas básicas, el equipo femenino y el plantel mayor, que afrontará una campaña con importantes retos tanto a nivel nacional como internacional.

Como ya es tradición, el uniforme principal conserva el emblemático color rojo, acompañado de detalles en azul, una combinación que ha identificado históricamente al club más ganador del futbol guatemalteco. Esta equipación será utilizada en todos los encuentros como local.

Por su parte, el segundo uniforme apuesta por un elegante azul marino, diseñado para los compromisos como visitante.

Mientras que la tercera equipación destaca por un moderno tono turquesa claro, acompañado de un diseño marmoleado que combina diferentes matices de verde menta, convirtiéndose en una de las prendas más llamativas de la nueva colección.

Municipal inicia una temporada con grandes objetivos

La presentación de la nueva indumentaria marca también el inicio oficial de una temporada cargada de desafíos para el conjunto dirigido por Mario Acevedo. El vigente campeón de la Liga Nacional de Guatemala buscará defender el título conquistado en el torneo anterior y alcanzar la ansiada estrella 34, un objetivo que ilusiona a toda la afición escarlata.

Además del campeonato local, Municipal tendrá un importante compromiso internacional en la Copa Centroamericana de la Concacaf, torneo en el que intentará mejorar su participación de la edición anterior y avanzar, por primera vez, más allá de la fase de grupos.

Una sola historia. Cada hilo cuenta 90 años de pasión, entrega y lucha. CSD Municipal, 90 años de grandeza. 🔴🔵@umbro pic.twitter.com/oGEBeohKzO — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) July 8, 2026

Los rojos quedaron ubicados en el Grupo D, donde enfrentarán a Motagua de Honduras, CS Cartaginés de Costa Rica, Club Deportivo FAS de El Salvador y Verdes FC de Belice, una serie que exigirá el máximo nivel del equipo desde el inicio de la competencia.

En el plano nacional, el campeón arrancará su defensa del título en el Torneo Apertura 2026 el próximo viernes 24 de julio, cuando reciba a Deportivo Mixco a las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, escenario donde espera comenzar la nueva campaña con una victoria frente a su afición.