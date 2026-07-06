Óscar Santis es presentado por el Brunei DPMM FC con un creativo video en Malasia

El delantero Óscar Santis fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Brunei DPMM FC, equipo que competirá en la próxima temporada de la Superliga de Malasia y que apostó por el talento del seleccionado nacional para reforzar su ataque.

Pero más allá de la contratación, lo que llamó la atención fue la forma en que el club decidió hacer oficial su fichaje. Lejos del tradicional comunicado o una simple fotografía con la camiseta, el DPMM FC publicó un creativo video en redes sociales que rápidamente despertó la curiosidad de los aficionados y terminó convirtiéndose en la carta de presentación del futbolista guatemalteco ante su nueva afición.

Con una producción dinámica diseñada para generar expectativa, el club reveló finalmente el nombre de Santis, dando la bienvenida al atacante que llega procedente de Antigua GFC. El video fue recibido con entusiasmo por los seguidores del equipo y también generó reacciones entre los aficionados guatemaltecos, que siguieron de cerca el anuncio.

Un nuevo desafío lejos de Guatemala

Para Óscar Santis, la aventura en Malasia representa mucho más que un cambio de club. Es una nueva oportunidad para consolidarse como legionario y demostrar nuevamente que puede competir fuera del fútbol nacional.

El atacante llega después de vivir uno de los mejores momentos de su carrera con Antigua GFC, institución con la que conquistó un histórico bicampeonato y se consolidó como una de las principales figuras ofensivas de la Liga Nacional.

Su rendimiento también lo convirtió en un elemento habitual de la Selección de Guatemala, donde ha respondido con goles y actuaciones determinantes en los últimos meses, incrementando su valor como uno de los futbolistas más importantes del país.

Esta será su segunda experiencia internacional después de haber militado en el Dinamo Tbilisi, donde tuvo un breve paso antes de regresar al fútbol guatemalteco.

Rechazó el camino cómodo

Antes de concretar su salida hacia Asia, el nombre de Santis estuvo vinculado con un posible regreso a Comunicaciones FC, equipo en el que ya militó y con el que vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Sin embargo, el delantero optó por un camino diferente.

En lugar de mantenerse en la comodidad del campeonato nacional, decidió volver a asumir el reto de convertirse en legionario y probar suerte en un campeonato completamente distinto, tanto por el estilo de juego como por la cultura futbolística.

La decisión representa un paso importante para un futbolista que, a sus mejores años, busca seguir creciendo y mantenerse como una pieza clave para Guatemala de cara a las próximas competencias internacionales.

¿Qué le espera en Malasia?

El Brunei DPMM FC afrontará una temporada exigente dentro de una liga integrada por 13 equipos.

En la campaña anterior, el conjunto finalizó en la décima posición, lejos de los puestos de protagonismo ocupados por clubes como Johor Darul Ta'zim F.C., Kuching City FC y Selangor FC, considerados actualmente las principales potencias del campeonato.

La llegada del guatemalteco responde a la intención del club de fortalecer su frente ofensivo y mejorar su rendimiento en la próxima temporada.

Santis arribó a Malasia desde el pasado sábado para completar los últimos trámites administrativos y realizar las evaluaciones correspondientes antes de estampar su firma. Tras oficializarse el acuerdo, quedó a disposición del entrenador escocés Jamie McAllister, quien comenzará a trabajar con el delantero en la pretemporada.

Guatemala seguirá pendiente de Santis

Cada vez son menos los futbolistas guatemaltecos que logran abrirse camino en el extranjero, por lo que la nueva aventura de Óscar Santis despierta una expectativa especial entre la afición guatemalteca.

Después de conquistar títulos con Antigua GFC y consolidarse como uno de los referentes ofensivos de la Bicolor, el atacante ahora buscará escribir un nuevo capítulo a más de 16 mil kilómetros de casa.

Su historia en Malasia comenzó de una manera difícil de olvidar: con un anuncio que mezcló creatividad, expectativa y espectáculo, dejando claro que el club deposita grandes esperanzas en el delantero guatemalteco para la temporada que está por comenzar.