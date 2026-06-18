Óscar Santis deja Antigua GFC y jugará con el Brunei DPMM FC en la Superliga de Malasia

Óscar Santis dejará Antigua GFC para continuar su carrera en el futbol internacional. El extremo guatemalteco fue anunciado como nuevo jugador del Brunei DPMM FC, equipo que compite en la Superliga de Malasia.

La confirmación llegó por partida doble. Primero fue el propio jugador quien recurrió a sus plataformas digitales para compartir un mensaje de despedida dirigido a la afición colonial. Horas más tarde, la junta directiva de Antigua GFC formalizó el movimiento mediante un comunicado de prensa y aclaró que la operación se cerró bajo la modalidad de cesión, debido al vínculo contractual que unía al futbolista con la institución.

El nuevo destino de Santis será el Brunei DPMM FC, un club que pertenece geográficamente al sultanato de Brunéi, pero que compite de manera oficial en la Superliga de Malasia, la máxima categoría del futbol de ese país.

Gratitud y despedida

La publicación compartida por el atacante refleja el vínculo construido durante su estancia en el Estadio Pensativo. Santis aprovechó el espacio para agradecer a quienes formaron parte de su etapa en el club.

“Hoy cierro una etapa muy especial en mi carrera y me despido de Antigua GFC, un club que me abrió sus puertas y me permitió crecer como futbolista y como persona. Gracias a la directiva, cuerpo técnico, compañeros, personal administrativo y a todos los que forman parte de esta gran institución por su confianza, apoyo y cariño”, expresó el seleccionado nacional.

Durante su paso por el equipo antigüeño, Santis formó parte del plantel que conquistó el bicampeonato de la Liga Nacional, un logro que recordó en su mensaje de despedida.

“Me siento orgulloso de haber sido parte del grupo que hizo historia al conquistar el bicampeonato, un logro inolvidable para mí y para toda la familia antigüeña. Celebrar esos títulos junto al club, mis compañeros y la afición fue un privilegio que llevaré conmigo”, añadió.

El respaldo institucional

La dirigencia de Antigua GFC también reconoció el aporte del futbolista durante su etapa en la institución. “El club agradece su profesionalismo y trabajo realizado en esta etapa, contribuyendo en la conquista del bicampeonato deportivo”, destacó el comunicado oficial.

Santis asume este nuevo reto con el objetivo de mantener ritmo de competencia de cara a los compromisos de la Selección de Guatemala. Aunque jugará a miles de kilómetros del país, el futbolista cerró su mensaje con palabras dirigidas a los aficionados coloniales: “Antigua GFC siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. No es un adiós, sino un hasta pronto. ¡Gracias por todo!”.

Con la operación ya formalizada, el jugador se prepara para incorporarse a su nuevo club e iniciar su proceso de adaptación en el futbol del sudeste asiático.