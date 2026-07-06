Trionda Final: así es el balón y sus características para las semifinales y la final del Mundial 2026

La Copa Mundial de 2026 entra en su etapa decisiva y, como ocurre con cada detalle que rodea los partidos más trascendentales del torneo, también habrá un nuevo protagonista sobre el césped. adidas presentó Trionda Final, el balón oficial que se utilizará en las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final, un modelo que mantiene la tecnología del balón empleado durante la competición, pero incorpora un diseño exclusivo para los encuentros que definirán al próximo campeón del mundo.

Trionda Final, toma como base el balón oficial presentado en octubre de 2025 y conserva las mismas características técnicas que han acompañado el torneo desde el partido inaugural. Sin embargo, la marca alemana decidió ir un paso más allá de la tradicional actualización cromática que suele presentar en las fases finales de las Copas del Mundo y desarrolló una identidad visual propia para el desenlace del certamen, con el objetivo de reflejar la trascendencia deportiva de los últimos partidos.

El diseño está inspirado en el recorrido hacia el trofeo más codiciado del futbol internacional. El acabado dorado hace alusión a la Copa Mundial y simboliza el objetivo que persiguen las cuatro selecciones que continúan en competencia, mientras que la base negra aporta un aspecto sobrio y elegante. A ello se suman detalles en tonos rosa y rojo que buscan transmitir la intensidad, velocidad y emoción propias de las instancias definitivas del campeonato.

Además del componente estético, el balón incorpora un homenaje a las sedes que albergarán los encuentros más importantes del torneo. Los nombres de Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey aparecen integrados de manera destacada en el diseño principal, mientras que el resto de las ciudades anfitrionas del Mundial forman parte de los gráficos triangulares distribuidos sobre la superficie del balón, en una propuesta que busca representar el recorrido completo de la competición hasta su desenlace.

En el apartado técnico, Trionda Final mantiene la misma construcción de cuatro paneles y la superficie texturizada del balón utilizado durante toda la Copa del Mundo, garantizando un comportamiento idéntico en cada partido. Sus uniones profundas y el relieve estratégico favorecen una mayor estabilidad en vuelo y una aerodinámica optimizada, características desarrolladas para ofrecer precisión tanto en los disparos como en los pases de larga distancia.

El balón también conserva la tecnología adidas Connected Ball, que incorpora un sensor capaz de transmitir datos en tiempo real. Esta información se integra con el sistema semiautomatizado de detección del fuera de juego y otras herramientas tecnológicas utilizadas por el equipo arbitral, permitiendo una toma de decisiones más rápida y precisa en acciones determinantes. Durante este Mundial, dicha tecnología ya ha sido protagonista en varias jugadas de alta complejidad, aportando información clave para respaldar decisiones arbitrales.