Supercopa Bantrab 2026: así quedaron definidas las semifinales

La Supercopa Bantrab ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas y la lucha por el primer título de la temporada entra en su etapa decisiva, luego de unos cuartos de final cargados de emociones, goleadas y definiciones dramáticas.

Antigua GFC, confirmó su condición de favorito al imponerse con autoridad 5-0 sobre Municipal R-19, enviando un contundente mensaje de cara a la siguiente ronda. Por su parte, Santa Lucía Cotzumalguapa protagonizó uno de los encuentros más atractivos de la jornada al superar 3-2 al subcampeón nacional, Xelajú MC, en un duelo de alta intensidad.

La sorpresa estuvo cerca de consumarse con Chiquimulilla, representante de la Primera División, pero su aventura terminó tras caer 2-1 frente a Aurora FC, que hizo valer su experiencia para instalarse entre los cuatro mejores. Mientras tanto, Nueva Santa Rosa protagonizó la eliminatoria más emocionante al empatar 4-4 con Fraijanes y asegurar su clasificación desde la tanda de penaltis.

Conforme al reglamento de competencia, las semifinales se disputarán el sábado 11 y domingo 12 de julio, jornadas en las que se conocerán los dos equipos que pelearán por convertirse en el primer campeón de la Supercopa Bantrab.

La primera llave enfrentará a Nueva Santa Rosa y Antigua GFC el sábado, a las 19:00 horas, en el estadio Pedro García Arredondo. Un día después, Santa Lucía Cotzumalguapa recibirá a Aurora FC en el Estadio Municipal de Santa Lucía, en otro duelo que promete emociones y un boleto a la gran final.