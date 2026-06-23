Erick Japa asume el reto de Municipal: “Sé que la afición es exigente y difícil de convencer”

Erick Japa todavía no ha debutado con Municipal, pero ya tiene claro cuál será uno de sus mayores desafíos: convencer a una de las aficiones más exigentes del fútbol guatemalteco.

El delantero dominicano, de 27 años, fue presentado como nuevo refuerzo escarlata para la temporada 2026-2027 y, en sus primeras declaraciones, admitió que vestir la camisola roja implica responder a una hinchada acostumbrada a pelear títulos y a exigir resultados.

“Sé que son exigentes, que son difíciles de convencer, pero creo que con trabajo y con mucho sacrificio, humildad, creo que se pueden sacar adelante las cosas”, afirmó.

La frase refleja el escenario que encontrará en el Trébol. Municipal llega al Apertura 2026 como campeón de la Liga Nacional y con una afición que espera que cada incorporación tenga un impacto inmediato dentro del equipo.

Un reto que asumió desde el primer día

Japa explicó que no dudó cuando recibió la oportunidad de llegar al conjunto rojo.

“Cuando me llamaron de Municipal, una vez quise venir porque es un club histórico, un club muy grande de acá, de Guatemala y de Centroamérica. No me lo pensé mucho, simplemente hablé con mi representante para que se pusiera en contacto con la gente de Municipal y pude venir para acá, gracias a Dios”, comentó.

El atacante también destacó las referencias que recibió antes de concretar su llegada.

“Estadio lleno, lo serio que es el club… Tuve mucha buena recomendación de acá y todos los comentarios que me dijeron sobre Municipal fueron positivos: que es un buen club, que tiene su estadio, gente muy buena, los jugadores son muy amables. No me lo pensé mucho para venir, la verdad”, señaló.

Confía en responder dentro de la cancha

El delantero aseguró que espera adaptarse rápidamente al equipo y demostrar sus cualidades en el terreno de juego.

“Mis características son la potencia, el poderío físico, la velocidad y hacer las cosas bien, la verdad, y bueno, los goles obviamente también”, expresó.

Japa también envió un mensaje a los aficionados escarlatas. “A la afición le digo que los jugadores me han recibido bien, que este puede ser mi lugar seguro acá y que si cojo confianza y las cosas salen bien, creo que puedo darle mucha alegría a la afición”, indicó.

El futbolista ya trabaja bajo las órdenes de Mario Acevedo y espera convertirse en una de las piezas importantes del campeón nacional. Sin embargo, él mismo reconoce que el verdadero examen comenzará cuando salte a la cancha y deba responder a las expectativas de una afición acostumbrada a exigir el máximo de sus jugadores.