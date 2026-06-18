Quién es Erick Japa, el nuevo delantero de Municipal con experiencia en Bolivia, Panamá y Ecuador

Erick Japa, delantero dominicano con experiencia en Centroamérica y Sudamérica, además de 10 goles con la selección de República Dominicana, llegará el domingo 21 de junio a Guatemala para incorporarse a la pretemporada escarlata por un año.

Japa fue uno de los jugadores destacados en el reciente amistoso de preparación ante Panamá.

En una acción captada el 3 de junio del 2026 en el estadio Rommel Fernández, Japa disputa un balón con el experimentado mediocampista panameño Yoel Bárcenas. El encuentro, celebrado en Ciudad de Panamá, formó parte de la preparación de la selección panameña para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Club Social y Deportivo Municipal oficializó la contratación del delantero internacional dominicano Erick Japa como nuevo refuerzo para fortalecer su ataque. El futbolista caribeño se vincula a la institución por un período de un año para afrontar los próximos desafíos deportivos del club.

A sus 27 años y con una estatura de 1.83 metros, el nuevo atacante escarlata arribará al país este domingo para ponerse a disposición del cuerpo técnico e incorporarse a los trabajos de pretemporada, según informó la entidad en un comunicado.

Recorrido internacional

El delantero cuenta con experiencia en distintas ligas de la región y de Sudamérica. En su trayectoria reciente destacan sus pasos por Guabirá de Bolivia en el 2024, CD UMECIT de Panamá en el 2025 y, más recientemente, SD Aucas de la primera división de Ecuador durante el 2026.

En su país, Japa formó parte de Club Atlético Pantoja y Cibao FC. Con este último equipo conquistó un bicampeonato de liga en el 2022 y el 2023. De acuerdo con las estadísticas compartidas por el club escarlata, durante esa etapa aportó 12 goles y siete asistencias, además de alcanzar el subcampeonato de la Copa Caribeña de la Concacaf en el 2022.

Presencia en selección

En el ámbito internacional, el delantero ha defendido la camiseta de República Dominicana en 27 partidos oficiales. En esos encuentros registra 10 goles entre las selecciones Sub-20, Sub-23 y la mayor, detalló la institución en su reporte de bienvenida.

Con esta incorporación, Municipal busca reforzar su ofensiva de cara al inicio del próximo torneo de la Liga Nacional, con una apuesta por la presencia física y la experiencia internacional del futbolista dominicano.