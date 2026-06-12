Fútbol Nacional
Minor Álvarez vuelve a Xelajú MC 13 años después de su primer paso por el club
El Club Xelajú MC oficializó la incorporación del guardameta costarricense-guatemalteco Minor Álvarez como refuerzo para el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.
El Deportivo Saprissa informó en sus cuentas oficiales que el guardameta Minor Álvarez pasaba al Xelajú MC en condición de préstamo por un año. Foto Prensa Libre: @SaprissaOficial
El portero, de 36 años, llega a préstamo por un año procedente del Deportivo Saprissa de Costa Rica, club en el que debutó profesionalmente en el 2010. Será su segunda etapa con el conjunto quetzalteco, tras su paso por la institución en 2013.
Según fuentes del club, la contratación responde a la ausencia del guardameta uruguayo, Rubén Darío Silva, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles a finales de abril y continúa en proceso de recuperación.
El contrato de Silva finaliza en diciembre, por lo que Xelajú optó por incorporar a un guardameta con experiencia y disponibilidad inmediata para afrontar las competencias de la temporada.
Álvarez no ocupará plaza de extranjero debido a que posee nacionalidad guatemalteca. De esta forma, el técnico Roberto Hernández contará con una opción más para la portería, junto a Estuardo Sicán y Eduardo Chang.
A lo largo de su carrera, el guardameta ha disputado más de 250 partidos en clubes de Centroamérica.
Uno de sus ciclos más destacados fue con Cobán Imperial, donde participó en 109 encuentros, recibió 131 goles y registró 39 partidos sin recibir anotaciones. Además, formó parte del plantel que conquistó el Torneo Apertura 2022.
Durante su reciente etapa en Saprissa tuvo escasa participación, situación que favoreció su salida en busca de continuidad.
Xelajú ya trabaja en la pretemporada con miras al Torneo Apertura y a la Copa Centroamericana.
En Costa Rica, Álvarez ha militado en Saprissa, Belén Siglo XXI, Santos de Guápiles, Limón FC, Herediano, Pérez Zeledón, Universidad de Costa Rica, Cartaginés, Sporting San José y Juventud Escazuceña.
En Guatemala ha defendido los colores de Aurora FC, Malacateco, Antigua GFC, Petapa, Cobán Imperial, Marquense y Xelajú MC.