Minor Álvarez vuelve a Xelajú MC 13 años después de su primer paso por el club

El portero, de 36 años, llega a préstamo por un año procedente del Deportivo Saprissa de Costa Rica, club en el que debutó profesionalmente en el 2010. Será su segunda etapa con el conjunto quetzalteco, tras su paso por la institución en 2013.

Según fuentes del club, la contratación responde a la ausencia del guardameta uruguayo, Rubén Darío Silva, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles a finales de abril y continúa en proceso de recuperación.

El contrato de Silva finaliza en diciembre, por lo que Xelajú optó por incorporar a un guardameta con experiencia y disponibilidad inmediata para afrontar las competencias de la temporada.

Álvarez no ocupará plaza de extranjero debido a que posee nacionalidad guatemalteca. De esta forma, el técnico Roberto Hernández contará con una opción más para la portería, junto a Estuardo Sicán y Eduardo Chang.

A lo largo de su carrera, el guardameta ha disputado más de 250 partidos en clubes de Centroamérica.

Uno de sus ciclos más destacados fue con Cobán Imperial, donde participó en 109 encuentros, recibió 131 goles y registró 39 partidos sin recibir anotaciones. Además, formó parte del plantel que conquistó el Torneo Apertura 2022.

⚽️ NUEVO REFUERZO SUPERCHIVO 🇬🇹🇨🇷

Club Xelajú MC da la bienvenida a Minor Álvarez, nuevo jugador del primer equipo.



Llega procedente de Saprissa de Costa Rica fortaleciendo el plantel para los nuevos retos deportivos.#XelajúMC #PasiónQueCrece ❤️💙⚽🐑 pic.twitter.com/CBkGhWhoOy — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) June 12, 2026

Durante su reciente etapa en Saprissa tuvo escasa participación, situación que favoreció su salida en busca de continuidad.

Xelajú ya trabaja en la pretemporada con miras al Torneo Apertura y a la Copa Centroamericana.

En Costa Rica, Álvarez ha militado en Saprissa, Belén Siglo XXI, Santos de Guápiles, Limón FC, Herediano, Pérez Zeledón, Universidad de Costa Rica, Cartaginés, Sporting San José y Juventud Escazuceña.

En Guatemala ha defendido los colores de Aurora FC, Malacateco, Antigua GFC, Petapa, Cobán Imperial, Marquense y Xelajú MC.

📝 Comunicado oficial: El Deportivo Saprissa informa que el guardameta Minor Álvarez pasa al Xelajú de Guatemala, en condición de préstamo por un año



Le agradecemos a Álvarez por su compromiso y trabajo con nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva… pic.twitter.com/wCcgqb5CJF — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) June 11, 2026