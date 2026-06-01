Xelajú MC anuncia cuatro fichajes para la Copa Centroamericana y el Torneo Apertura 2026

Tras confirmar la salida de Nery Lobos, Denilson Ochaeta, José Longo, Manuel Romero y el ecuatoriano Joffré Escobar, el club altense acelera la construcción de su plantilla bajo la dirección técnica del mexicano Roberto Hernández.

Xelajú MC sumó cuatro jugadores a su plantilla. El portero guatemalteco Estuardo Sicán, conocido como "El Elástico", llega procedente de Antigua GFC y competirá por el puesto junto con Estuardo Chang y el uruguayo Darío Silva.

En la zaga, el mexicano Ernesto Monreal, de 27 años, se incorpora tras defender a Comunicaciones desde el 2025, club al que llegó después de su paso por Celaya FC, de México. Aporta experiencia y solidez en la defensa central.

Joshua Úbico regresa al club que lo formó tras su etapa en Deportivo Guastatoya durante la temporada 2025-2026. El volante, ya conocido por la afición quetzalteca, destaca por su dinámica y capacidad de recuperación en el mediocampo.

Finalmente, Óscar Mejía, mediocampista y extremo guatemalteco de 27 años, llega desde Cobán Imperial, equipo al que se unió en el 2024. Su principal virtud es la versatilidad en ataque por las bandas.

Con estas cuatro incorporaciones, Xelajú avanza en la conformación de su plantel para el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana de Concacaf.

La base que se mantiene

Con estas incorporaciones, Xelajú suma 24 jugadores confirmados. La portería queda cubierta con Estuardo Chang, Estuardo Sicán y el uruguayo Darío Silva.

En defensa continúan Javier González, Raúl Calderón, Kevin Ruiz, José Castañeda y Widvin Tebalán, con el regreso de Marcelo Hernández tras su préstamo en Cartaginés, de Costa Rica.

El mediocampo mantiene su columna vertebral: Claudio de Oliveira, Mynor de León, Juan Luis Cardona, Jesús "Chucho" López, Jorge Aparicio y Elmer Cardoza.

En ataque estarán los extranjeros Yilton Díaz, Steven Cárdenas y Yair Jaén, junto con el nacional Harim Quezada y los juveniles Ricardo Márquez y Ricardo de León.