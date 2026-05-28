“Gracias por tanto, Capitán”: Municipal oficializa la salida de Darwin Torres

Municipal oficializó este jueves la salida del defensor uruguayo Darwin Torres. El club escarlata confirmó que el jugador no continuará para la próxima temporada y le dedicó un mensaje de despedida en el que destacó su liderazgo y los logros alcanzados con el equipo.

“Capitán, estamos más que agradecidos por el tiempo que defendiste nuestros colores. La 32 y la 33 quedarán para siempre en nuestra historia”, publicó Municipal en sus redes sociales para despedir al central sudamericano.

Torres llegó al club en el 2023 y rápidamente se convirtió en una pieza clave de la defensa roja. El uruguayo superó los 3 mil minutos con la camisola escarlata y asumió la capitanía gracias a su liderazgo dentro y fuera de la cancha. En el Clausura 2026 disputó 1,370 minutos y anotó cuatro goles durante su etapa en el equipo.

El defensor fue uno de los protagonistas en los títulos del Clausura 2024 disputado en la final ante Mixco y el Clausura 2026. En la última coronación, Municipal venció a Xelajú MC y alcanzó el histórico campeonato 33 para convertirse en el club más ganador del futbol guatemalteco.

Un capitán que deja huella

Municipal no ocultó el cariño hacia Darwin Torres en el mensaje con el que anunció su salida. “Hoy termina una etapa, pero tu nombre siempre tendrá un lugar especial en la familia roja. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos desafíos. ¡Gracias por tanto, Capitán!”, publicó el club escarlata en sus redes sociales.

El defensor uruguayo se despide de Municipal después de convertirse en uno de los líderes del camerino y protagonista de una etapa histórica para la institución. Torres fue pieza clave en los títulos del Clausura 2024 y Clausura 2026, coronaciones que permitieron a los Rojos alcanzar el campeonato 33 y consolidarse como el club más ganador del futbol guatemalteco de la mano del uruguayo.