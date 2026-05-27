Municipal renuncia a la Supercopa Bantrab y Aurora FC toma su lugar en el torneo

El CSD Municipal no participará en la Supercopa Bantrab 2026. El club campeón del Clausura 2026 solicitó formalmente a la Federación Nacional de Futbol de Guatemala quedar fuera del torneo y la petición fue aceptada este miércoles 27 de mayo.

En sustitución de los Rojos, la Federación incorporó a Aurora FC por mérito deportivo, según la Tabla General Acumulada de la temporada 2025-2026. El conjunto celeste ocupará el lugar que Municipal tenía asignado tras el sorteo previo.

Aurora deberá completar el proceso de inscripción ante el Departamento de Concesiones de Licencias a Clubes antes del inicio de la competencia. El acuerdo cobró vigencia este mismo miércoles.

La decisión de Municipal llega días después de conquistar el título 33 de su historia tras vencer a Xelajú MC en la final del Clausura 2026. El equipo dirigido por Mario Acevedo ahora enfocará su preparación en el Torneo Apertura 2026.

Aurora FC asume el reto

La incorporación de Aurora FC a la Supercopa Bantrab representa una oportunidad importante para el conjunto celeste de competir ante los mejores clubes de la temporada. El equipo ocupará el lugar que dejó Municipal tras su salida oficial del torneo.

Aurora deberá presentarse en el Departamento de Concesiones de Licencias a Clubes de la Federación para completar su inscripción y recibir el reglamento de competencia. El club ahora se prepara para asumir el reto en sustitución del campeón vigente.