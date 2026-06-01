Comunicaciones confirma la fecha del partido de despedida de José Manuel “Moyo” Contreras

El Club Comunicaciones confirmó oficialmente la fecha del partido de despedida de José Manuel "Moyo" Contreras, uno de los futbolistas más representativos en la historia de la institución crema y del futbol guatemalteco.

El experimentado mediocampista anunció, hace apenas un mes, su retiro del fútbol profesional, con lo que puso fin a una carrera de más de 20 años, en la que dejó huella en el balompié nacional y en los cremas especialmente.

Contreras llegó a Comunicaciones en el 2006 y, trás años en la institución se convirtió en un referente del conjunto albo, al destacar por su liderazgo, calidad futbolística y amor por la camiseta crema. A lo largo de su trayectoria con el club conquistó 12 títulos, entre ellos el histórico hexacampeonato y la Liga Concacaf, con lo que se consolidó como uno de los grandes ídolos de la afición.

Además de su paso por los cremas, "Moyo" también militó en Antigua GFC, Xelajú MC, Universidad de Concepción, de Chile; CA Fénix, de Uruguay, y Arsenal, de Argentina.

Por medio de sus redes sociales, Comunicaciones anunció el evento con el siguiente mensaje: "No es un adiós, es un gracias por siempre. Acompáñanos en una noche inolvidable para rendir homenaje a una leyenda crema".

El partido de despedida se disputará el viernes 17 de julio a las 20 horas en el Estadio Cementos Progreso, donde se espera una fiesta total. La afición crema ya se prepara para rendir homenaje a uno de sus máximos ídolos en una noche que promete ser emotiva e inolvidable.

Hasta ahora, el rival para este encuentro no ha sido confirmado, pero se espera que en los próximos días el club brinde más detalles sobre esta actividad.

Sin duda, será una ocasión especial para despedir a un jugador que marcó una época y dejó un legado imborrable en el futbol guatemalteco.