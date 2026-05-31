“Ya tener cuatro ascensos me hace sentir privilegiado”: Érick González celebra el regreso de Suchitepéquez a Liga Nacional

Érick González volvió a hacer historia en el fútbol guatemalteco al conseguir su cuarto ascenso a la Liga Nacional. El entrenador condujo a Suchitepéquez de regreso a la máxima categoría tras ocho años de ausencia y se consolidó como uno de los técnicos más exitosos en este tipo de desafíos.

"Es una gran felicidad por el trabajo hecho, agradezco a los muchachos, no es fácil conseguir un ascenso y ya tener cuatro hace que me sienta privilegiado porque siempre se da esa milla extra", expresó González tras la victoria conseguida en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala.

El técnico también destacó el respaldo de la afición venada durante toda la temporada. "Esto no se puede explicar, es un gran privilegio, Dios es todo, la clave y la familia. Tuvimos una gran vibra de que Suchi iba a regresar y se consiguió, todo es gracias a la unidad", afirmó al referirse al regreso del club a la Liga Nacional.

"Se sufrió mucho pero se logró, va dedicado a todos los que nos apoyaron, estoy agradecido porque la gente nos acompañó y nos vino a apoyar a Antigua de gran manera", agregó González. El estratega suma ahora ascensos con Sacachispas, Zacapa, Marquense y Suchitepéquez, además de resaltar su pasión por la profesión: "Disfruto esta profesión, no me alcanzó con ser solo futbolista porque me he dedicado a esto de la mejor forma trabajando y aprendiendo".

"Se sufrió mucho pero se logró, va dedicado a todos los que nos apoyaron, estoy agradecido porque la gente nos acompañó y nos vino a apoyar a Antigua de gran manera", agregó González. El estratega suma ahora ascensos con Sacachispas, Zacapa, Marquense y Suchitepéquez, además de resaltar su pasión por la profesión: "Disfruto esta profesión, no me alcanzó con ser solo futbolista porque me he dedicado a esto de la mejor forma trabajando y aprendiendo".

Érick González hace historia con su cuarto ascenso

El nuevo ascenso amplía un palmarés que pocos entrenadores guatemaltecos pueden igualar. González ya había llevado a la Liga Nacional a Sacachispas en 2021, Deportivo Zacapa en 2023 y Deportivo Marquense en 2024, consolidando una trayectoria marcada por los éxitos en instancias decisivas.

Más allá de los resultados, el entrenador destacó el trabajo constante que ha realizado desde que decidió continuar ligado al fútbol tras su etapa como jugador. Con el regreso de Suchitepéquez a la máxima categoría, González vuelve a demostrar su capacidad para construir equipos competitivos y alcanzar objetivos complejos. Su nombre ya figura entre los técnicos más exitosos del fútbol guatemalteco en torneos de ascenso.